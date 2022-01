SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 26 gennaio (204/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: A CACCIA DEL RICCO “6”

Con l’appuntamento del mercoledì, si rinnova come di consueto il concorso dedicato al gioco SiVinceTutto, targato Superenalotto. Anche questa sera, 26 gennaio, andrà in scena una nuova estrazione che potrebbe fare la felicità per più di un giocatore appassionato. In palio, come sempre, non mancheranno i ricchi premi, ed in particolare il primo rappresentato dal “6” che permetterebbe di accaparrarsi dell’intero jackpot il quale altrimenti andrebbe distribuito tra le altre categorie di vincita.

Questa rappresenta senza dubbio la principale caratteristica di questo gioco dalla quale prende ovviamente il nome. Ma andiamo adesso a scoprire come è andata nel precedente appuntamento della passata settimana, quando nessun concorrente è riuscito nell’impresa di mettere le mani sul primo premio grazie al fatidico “6”. Sono stati in cinque, tuttavia, coloro che hanno centrato cinque fortunate cifre portandosi a casa 1.198,87 euro mentre in 195 si sono dovuti accontentare del premio da 74 euro con il “4”. La metà esatta della combinazione si è rivelata fortunata per 2272 concorrenti che si sono portati a casa 28 euro, mentre il premio di consolazione da 8 euro ha raggiunto oltre 10,5 mila appassionati.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO, LE REGOLE PER GIOCARE

Sintonizzate gli orologi poiché alle 20.00 in punto arriveranno i sei nuovi numeri fortunati del SiVinceTutto Superenalotto che potrebbero portare alla fatidica ed attesa vincita. Per riuscirci però occorre quanto meno comprendere le regole basilari del gioco che è di per sé estremamente semplice. Non sono richieste infatti particolari doti se non una buona dose di fortuna che potrebbe fare la differenza. Sono ormai diverse settimane che il “6” si fa attendere ma quello odierno potrebbe essere il mercoledì giusto per portarsi a casa l’intero jackpot in palio. Per partecipare al gioco è necessario scegliere 12 numeri su 90, ovvero il doppio rispetto ai tradizionali giochi, mettendoli sulla propria schedina al costo di 5 euro.

La giocata al SiVinceTutto Superenalotto potrà avvenire presso la tradizionale ricevitoria fisica ma anche online, purché si sia titolari di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati. E’ possibile giocare tutti i giorni dalle 6 alle 23.55 con l’unica eccezione per il mercoledì, giorno dell’estrazione, durante il quale si gioca fino alle 19.30, salvo poi riprendere nuovamente alle 6 per il concorso successivo. Abbonandosi a più concorsi è possibile inoltre giocare la propria combinazione preferita fino a cinque volte consecutive rispetto al concorso in atto. Perchè non sfidare la Dea Bendata a partire da questa sera?

