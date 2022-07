SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 27 luglio (230/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: QUALI PREMI IN ARRIVO?

Ultimo appuntamento del mese all’insegna del SiVinceTutto Superenalotto, lo speciale concorso che sin rinnova anche questo mercoledì, 27 luglio 2022, e che ancora una volta torna a far sperare migliaia di concorrenti. Sono coloro che confidano nel sogno di cambiare definitivamente vita intercettando il fatidico e ricco “6”, i cui numeri vincenti saranno svelati solo in serata. Prima di dare uno sguardo alle modalità di gioco, vale però la pena scoprire quali sono stati i premi distribuiti in tutta Italia nell’ultimo concorso della passata settimana, i cui dati sono resi noti dal portale ufficiale del gioco targato Superenalotto.

Intanto l’ultimo concorso ha distribuito premi per un totale di oltre 155 mila euro grazie alle oltre 10,2 mila vincite messe a segno. Nessun concorrente però è riuscito a centrare la vincita massima, mentre sono stati nove i concorrenti fortunati che intercettando il “5” si sono portati a casa, a testa, un premio di quasi 600 euro (587 per l’esattezza). E’ di 88 euro il gruzzoletto entrato nelle tasche dei 145 concorrente che hanno centrato il “4” mentre in 1544 hanno indovinato la metà della combinazione, festeggiando con appena 36 euro. Il “2”, indovinato da oltre 8500 appassionati, ha permesso di chiudere la serata con un premio di consolazione di poco inferiore a 10 euro. Come andrà stasera?

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Giocare al SiVinceTutto è davvero un gioco da ragazzi! Questo perché da sempre le regole del concorso speciale del Superenalotto che torna puntuale ogni mercoledì sera, non solo sono esigue, ma anche molto chiare e puntuali. Questo comporta che anche coloro che sono alle prime armi con i giochi legati alle lotterie, possano comprenderne facilmente e rapidamente il funzionamento ed essere sin da subito coinvolti nell’attesa della combinazione vincente.

Per tentare la sorte e sperare di essere baciati dalla Dea Bendata, è sufficiente scegliere ed inserire nella vostra scheda di gioco 12 numeri tra i 90 a disposizione, al costo di 5 euro a giocata. A questo punto arriva il momento di incrociare le dita sperando di intercettare almeno metà combinazione e indovinare il ricco 6.

Come giocare? Oltre che presso la tradizionale ricevitoria, la giocata potrà essere eseguita anche online o via app, poco cambierà ai fini del gioco e delle modalità sopra descritta. L’unica differenza sarà l’assenza della versione prettamente cartacea, motivo per il quale occorrerà procedere segnando i numeri preferiti “virtualmente”, con la possibilità anche di poter dare uno sguardo ai precedenti concorsi.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 27 LUGLIO 2022

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

