SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 27 ottobre (243/2021)

IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, TORNA LA NUOVA CACCIA AL “6”!

Riparte questa sera la corsa al nuovo “6”, nell’ambito del concorso SiVinceTutto, lo speciale appuntamento del mercoledì che riserverà come sempre grandi sorprese nella prima serata. Anche oggi, 27 ottobre, in occasione del nuovo appuntamento con il concorso speciale del Superenalotto, in tanti concorrenti sperano di poter essere travolti da una ondata di fortuna trasportata dalla Dea Bendata. Prima ancora di apprendere i consigli utili per poter giocare, non ci resta che dare uno sguardo all’ultimo appuntamento del passato mercoledì e scoprire se la serata si è rivelata, come previsto, fortunata o meno.

Nel precedente concorso sono state realizzate in tutto 11.378 vincite per un importo di 181.040 euro in totale. Questo ha fatto finora raggiungere quota 84,5 milioni di euro distribuiti grazie al SiVinceTutto, dal suo esordio ad oggi. Lo scorso mercoledì, tuttavia, nessun concorrente è riuscito a recuperare la vincita con “6”, mentre in dieci sono arrivati vicinissimi all’obiettivo, fermandosi al “5” del valore di 615 euro a testa. Sono stati 181 i concorrenti che indovinando quattro numeri su sei hanno portato a casa un premio di 82 euro. Il “3”, pari alla metà della combinazione esatta, ha invece fruttato a 1735 partecipanti appena 38 euro a testa. Il premio di consolazione di quasi 10 euro con il “2”, infine, ha riguardato 9452 concorrenti, molti dei quali è probabile che ritenteranno la fortuna in occasione del nuovo concorso di questa sera.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

–

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA?

Anche il SiVinceTutto si basa su una serie di brevi regole che potrebbero portare ad intercettare il fatidico “6” e a portarsi a casa un gruzzoletto niente male. Ma come è possibile giocare al concorso speciale del Superenalotto che dà appuntamento una volta a settimana, nella prima serata del mercoledì? Intanto partiamo dalla sua particolarità: anche in assenza del “6” l’intero montepremi della serata sarà distribuito tra le altre categorie di vincita proprio nel giorno dell’estrazione che è fissata a partire dalle ore 20.00.

Per giocare è necessario scegliere 12 numeri su 90 e metterli sulla propria schedina al corso di 5 euro a puntata. Si gioca in ricevitoria, consegnando la scheda completa dei 12 numeri al ricevitore per la convalida e la consegna della ricevuta, utile al momento della verifica dei numeri vincenti. È possibile anche abbonarsi fino a 5 concorsi consecutivi indicandolo nello spazio apposito della propria schedina. Al SiVinceTutto però si gioca anche online, previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Nella sezione del sito si può anche procedere ad una prova del gioco simulando le giocate e scoprendo quanto si sarebbe vinto nelle passate estrazioni.

