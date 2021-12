SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 29 dicembre (252/2021)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: A CACCIA DEL “6”, L’ULTIMO DEL 2021!

Siamo giunti all’ultima estrazione dell’anno all’insegna del SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto che rinnova il suo appuntamento nella prima serata di oggi 29 dicembre 2021. Poco dopo le ore 20.00, infatti, sarà possibile scoprire quali saranno i nuovi numeri vincenti che potrebbero portare ad un bellissimo regalo di fine anno ai concorrenti più fortunati. Se l’estrazione pre natalizia non si è rivelata particolarmente fortunata, differente potrà essere il finale del 2021, nel quale la Dea Bendata potrebbe lasciare il segno.

SiVinceTutto Superenalotto/ Numeri vincenti estrazione oggi 22 dicembre (251/2021)

Prima di addentrarci nelle regole del gioco del mercoledì che appassiona migliaia di appassionati, diamo uno sguardo all’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto della scorsa settimana. In tutto sono stati incassati 181 mila euro per un totale di 12.442 vincite, ma nonostante questo nessun concorrente è riuscito ad incassare il “6”. Questo significa che il montepremi è stato distribuito tra le restanti categorie di vincita portando quindi alla realizzazione di nove “5” del valore di 683 euro a testa. In 257 concorrenti hanno invece centrato il “4” portandosi a casa un premio da 57 euro. Si scende a 33 euro a testa per coloro che hanno indovinato metà della combinazione vincente ed infine appena 9 euro per gli oltre 10mila utenti che hanno sfidato la Dea Bendata fermandosi a “2”.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 15 dicembre: numeri vincenti (250/2021)

GIOCARE AL SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA?

Quella di oggi, 29 dicembre, sarà una estrazione molto importante del SiVinceTutto Superenalotto in quanto potrebbe andare a chiudere l’anno in bellezza. E’ chiaro che l’obiettivo principale continua ad essere rappresentato dal “6” ma il jackpot sarà come sempre distribuito tra le diverse categorie di vincita anche nel caso in cui non dovesse essere intercettata la combinazione vincente. Questa rappresenta anche la principale caratteristica del concorso speciale del mercoledì sera. Ma come poter aderire?

Per il SiVinceTutto recandosi in ricevitoria o meglio ancora online – evitando in tal modo assembramenti e freddo – si può procedere alla giocata semplicemente scegliendo i propri 12 numeri fortunati e mettendoli in gioco al costo di 5 euro a schedina. Il premio più alto potrà essere intercettato indovinando almeno sei cifre tra quelle messe in gioco. Per giocare nel giorno dedicato all’estrazione c’è tempo fino alle 19.30, mentre solitamente è possibile farlo tutti i giorni dalle 6 alle 23.55. Come sempre il consiglio è quello di giocare responsabilmente. La combinazione vincente potrete trovarla nelle prossime ore attraverso le nostre pagine web: in bocca al lupo!

SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 6 dicembre (249/2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA