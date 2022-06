SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 29 giugno (226/2022)

ESTAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: QUANT’È IL MONTEPREMI?

Il SiVinceTutto, concorso legato al Superenalotto, fa capolino anche in questo mercoledì 29 giugno 2022 per mezzo di un’estrazione che si spera possa rivelarsi foriera di ottima sorte per tutti gli scommettitori. Chiaramente, sarà come sempre necessario attendere le ore 20 della giornata odierna per comprendere se i 6 numeri vincenti saranno in grado di dispensare gioia a uno o più giocatori, proiettati all’inseguimento di una vittoria che non farebbe altro che migliorare la qualità della loro vita. Prima di analizzare nel dettaglio gli esiti dell’estrazione odierna, volgiamo lo sguardo a quanto si è verificato sette giorni fa, dedicandoci in particolare al “comparto” vincite.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 22 giugno (225/2022)

Festa nell’estrazione di mercoledì 22 giugno 2022 di SiVinceTutto SuperEnalotto: un fortunato giocatore di Muggia, in provincia di Trieste, è riuscito a centrare un 6 del valore di 51.135,21 euro indovinando la combinazione vincente (33 44 52 63 80 86). La schedina è stata giocata nella tabaccheria Deponte di Riva De Amicis 27 A. In totale sono stati distribuiti premi per oltre 158mila euro con 7.794 vincite complessive: sono stati centrati anche due 5 da 2.699,69 euro ciascuno mentre sono stati 85 i punti 4 da 153,20 euro, 1.106 i punti 3 da 44,51 euro e 6.600 i 2 da 6,06 euro.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Riassumiamo adesso le regole del SiVinceTutto Superenalotto e, visto che le norme sono poche e di agevole comprensione, abbiamo scelto di effettuare un riepilogo per voi qui di seguito. Nel caso aveste intenzione di provare a sfidare la sorte, vi rammentiamo che sarebbe sufficiente inglobare nella schedina 12 numeri su 90 al prezzo di 5 euro, e, a stretto giro di posta, incrociare le dita, sperando di intercettarne la metà per poter così intascare il premio più elevato in palio. Esiste poi un dettaglio ulteriore e decisamente fondamentale, che merita di essere messo in risalto: la giocata potrà essere effettuata in ricevitoria o, in alternativa, online.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 15 giugno (224/2022)

I concorrenti del SiVinceTutto hanno quindi la possibilità di giocare sfruttando l’opzione che si trova sul portale telematico ufficiale del concorso a premi. Anche in questa circostanza, sarà necessario barrare i numeri preferiti e sarà in contemporanea possibile comprendere quanto si sarebbe potuto vincere con quella stessa giocata nei concorsi precedenti. Le probabilità di vincere con il nuovo SiVinceTutto sono cresciute di 924 volte rispetto all’inizio e quella di aggiudicarsi almeno uno dei premi in palio è passata da 1 su 20 a 1 su 6, poiché ogni concorrente può selezionare 12 numeri e augurarsi di centrarne anche solo la metà.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 29 GIUGNO 2022

Combinazione vincente:

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 8 giugno (223/2022)

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA