SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 3 agosto (231/2022)

OGGI NUOVA ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA

SiVinceTutto, il gioco del Superenalotto che consente di vincere tutto il montepremi in una sera, torna con una nuova estrazione oggi, mercoledì 3 agosto 2022, e quindi un nuovo concorso. C’è già grande attesa per i numeri vincenti, mentre chi non ha avuto modo di effettuare la propria giocata si sta già attivando per non perdere l’occasione di tentare la fortuna. Del resto, può contare su una modalità di gioco molto semplice. Bisogna scegliere 12 numeri compresi tra 1 e 90, ma ne vanno indovinati solo 6.

Come scegliere i numeri di SiVinceTutto Superenalotto? Potete giocare i vostri numeri preferiti compilando la schedina o ci si può affidare alla fortuna con i QuickPick, le schedine Precompilate o i Sistemi. La giocata minima è di una combinazione, quella massima è addirittura di 18.564 combinazioni. Inoltre, vi ricordiamo che per non perdere l’appuntamento con la fortuna, si possono giocare in abbonamento fino a 5 concorsi consecutivi. Fatto ciò, si hanno 5 categorie di vincita, dal 6 al 2.

VINCITI E PREMI DELL’ULTIMA ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

In attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi di SiVinceTutto Superenalotto, possiamo esaminare cos’è successo in occasione dell’ultima estrazione, quella di mercoledì scorso. Nessuno è riuscito a centrare tutti i numeri vincenti, ma il gioco si è rivelato molto generoso. Ha complessivamente assegnato 12.528 vincite, per un totale di 164.746 euro assegnati, includendo però anche i vincitori del gioco Superstar e delle vincite immediate.

Per quanto riguarda i punti 5, sono stati assegnati 5.604 euro, perché ce ne sono stati 10 ognuno con un premio di 560,46 euro. Per quanto riguarda, invece, i punti 4, nel complesso sono stati distribuiti 13.516 euro a fronte dei 209 vincitori di un premio di 64,67 euro ciascuno. Quindi, i 60.164 euro per i punti 3. In questo caso ci sono stati ben 2.135 vincitori, ognuno dei quali ha ottenuto una vincita di 28,18 euro. L’ultima categoria disponibile al SiVinceTutto Superenalotto è quella dei punti 2 con cui sono stati vinti 8,40 euro. In questo caso i vincitori sono 10.174.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 3 AGOSTO 2022

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











