SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 3 febbraio: numeri vincenti (205/2021)

Da poco estratti i nuovi numeri vincenti del SiVinceTutto, l’amatissimo concorso speciale di SuperEnalotto che rinnova ogni settimana il suo appuntamento, puntuale nella prima serata del mercoledì. Poco dopo le ore 20.00 si è compiuta la nuova estrazione che ha portato in tanti appassionati a sognare in un esordio di febbraio super fortunato. Purtroppo però, a differenza della chiusura il nuovo mese non si è aperto con una vincita con il “6” anche se quattro utenti hanno sperato di potersi accaparrare la ricca vincita messa in palio. Sfortunatamente per loro si sono fermati ad un solo soffio dal fatidico premio maggiore, accontentandosi però di una vincita comunque interessante pari a 1720 euro a testa grazie al “5”.

Sono state 125 le vincite messe a segno con il “4” del valore ciascuna di 132 euro. In 1591 hanno invece intercettato la metà esatta della sestina: ben tre numeri che hanno fruttato nelle tasche di ciascun concorrente una vincita di 46 euro. La serata all’insegna del SiVinceTutto si è chiusa con un premio di consolazione del valore di quasi 11 euro intascato dai 9631 giocatori che hanno indovinato solo due numeri vincenti su sei. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

65 – 59 – 85 – 49 – 27 – 66

VERSO UN NUOVO CONCORSO SIVINCETUTTO

Riparte l’appuntamento settimanale con la fortuna all’insegna del nuovo concorso SiVinceTutto di SuperEnalotto, in scena in questo mercoledì 3 febbraio 2021. Si tratta del concorso di esordio di questo secondo mese dell’anno nel quale si spera di poter mettere a segno la nuova vincita massima messa in palio. Nel corso dell’ultimo appuntamento, la Dea Bendata ha distribuito in tutta Italia 12.438 vincite per un totale di 200.226 euro. Dall’inizio del gioco ad oggi, sono stati oltre 77 milioni i soldi distribuiti in vincite di vari livelli ai fortunati concorrenti.

Lo scorso mercoledì si è chiuso in bellezza il mese di gennaio con un bel “6” del valore di 62.834 euro. In cinque giocatori appassionati del SiVinceTutto sono arrivati ad un solo passo dalla massima vincita in palio fermandosi a cinque numeri indovinati e ad un premio a testa di 1.361 euro. Si scende vertiginosamente a 98 euro per i 167 concorrenti che hanno indovinato 4 numeri della sestina estratta. In 1845 hanno centrato metà della combinazione vincente accontentandosi di un premio di appena 33 euro mentre è stato di 5 euro il premio di consolazione fruttato a oltre 10mila appassionati che quasi certamente investiranno il mini premio ottenuto in vista della nuova giocata odierna.

SIVINCETUTTO: COME GIOCARE

A poche ore dalla nuova estrazione del SiVinceTutto SuperEnalotto, potrebbe tornare utile un breve e veloce ripasso delle regole base da applicare per tentare di mettere a frutto la fortuna in vista della nuova giocata. Ricordiamo che l’intero montepremi sarà ripartito nella sera dell’estrazione, dunque quella odierna. Per giocare basterà scegliere almeno 12 numeri su 90 e sperare di indovinarne la metà per potersi accaparrare il premio maggiore. Il costo di ogni giocata è pari a 5 euro. Cinque in tutto le categorie di vincita anche se l’obiettivo resterà quello di mettere a segno tutti e sei i numeri della combinazione che sarà estratta. Ciascun concorso si svolge una sola volta a settimana alle ore 20.00 in punto. Per tentare la sorte ci si potrà recare in ricevitoria e compiere la classica giocata mentre per quanto riguarda la giocata online è necessario avere un proprio conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Costo e modalità di gioco restano invariate rispetto alla giocata tradizionale. Ricordiamo infine che i concorrenti avranno la possibilità di giocare la propria combinazione preferita abbonandosi per 2, 3, 4 e 5 concorsi consecutivi a quello aperto.

