SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 3 novembre (244/2021)

IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, CACCIA AL NUOVO RICCO “6”!

Sta per riaprirsi il sipario sul primo concorso SiVinceTutto del nuovo mese. L’estrazione del gioco speciale del mercoledì targato Superenalotto torna nella prima serata di oggi, 3 novembre, e riapre ufficialmente la caccia al ricco “6” in palio. La speranza è che nel penultimo mese dell’anno la Dea Bendata possa rivelarsi più clemente del solito e possa distribuire ricchi premi agli italiani che si avvicinano al gioco.

Già nell’ultimo concorso conclusivo di ottobre ha manifestato tutta la sua generosità premiando un fortunatissimo concorrente che è riuscito a centrare la combinazione esatta indovinando tutti e sei i numeri e portandosi a casa oltre 59 mila euro. Un premio per nulla scontato al quale hanno fatto seguito altre due vincite da duemila euro con il “3”. In 108 concorrenti hanno gioito per metà indovinando solo quattro numeri della combinazione e portandosi a casa 139 euro, mentre in 1475 hanno centrato la metà esatta della combinazione con una vincita da 38 euro. Il premio di consolazione da 5 euro è stato assegnato a oltre 8800 appassionati che potrebbero ritentare la fortuna con il nuovo mese. Cosa accadrà, dunque, nel corso dell’estrazione odierna?

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME GIOCARE

Sapere le regole principali che ruotano attorno al gioco del SiVinceTutto possono contribuire a rimediare al termine del concorso di oggi un importante premio. Ovviamente un ruolo saliente è giocato dalla fortuna, ma vediamo quali sono i requisiti da rispettare quando ci si vuole avvicinare per la prima volta al concorso speciale del Superenalotto. Intanto tenetevi pronti poiché i nuovi numeri fortunati saranno estratti alle 20.00 in punto.

Per poter aderire alla nuova giocata occorrerà mettere sulla propria schedina di gioco 12 numeri scelti da una rosa tra 1 e 90. Doppi numeri e doppie possibilità di accaparrarsi del massimo premio in palio! Ricordiamo che l’intero montepremi sarà distribuito tra le varie categorie di vincita nel corso della serata dedicata all’estrazione, quindi quella odierna. E’ possibile giocare sia in ricevitoria che online attraverso un proprio conto di gioco su uno dei siti autorizzati. Le regole non cambiano! I meno sicuri potranno eseguire una prova della giocata sull’apposita sezione del sito ufficiale dedicato al gioco, oppure tentare direttamente la sorte e sperare di poter intercettare il maggior numero di cifre che saranno estratte nelle prossime ore: in bocca al lupo!

