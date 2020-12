SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 30 dicembre (247/2020)

Con il concorso numero 247 del SiVinceTutto, si chiude oggi l’appuntamento con lo speciale gioco SuperEnalotto del mercoledì sera. A partire dalle ore 20 in punto scopriremo quindi quali saranno i nuovi numeri vincenti della serata nella quale tanti appassionati spereranno di essere travolto dall’ondata di fortuna della Dea Bendata. Ad oggi il SiVinceTutto ha distribuito premi per un totale di 76,4 milioni di euro in tutta Italia mentre solo nell’ultima estrazione della passata settimana sono state realizzate 14.510 vincite per un totale di quasi 200 mila euro. La sestina fortunata tuttavia non ha portato ad alcuna maxi vincita con “6” ma i dieci più fortunati si sono fermati ad un passo dal premio maggiore portandosi a casa un bel gruzzoletto pari a 671 euro.

Sono stati 232 i concorrenti che centrando il “4” al SiVinceTutto hanno messo nelle proprie tasche la vincita da 69 euro. In 2412 sono riusciti ad indovinare la metà esatta della combinazione e questo ha portato loro ad ottenere a testa un premio di consolazione pari a poco meno di 30 euro. Infine, al SiVinceTutto si riesce come sempre a gioire anche per il “2” che nella scorsa settimana è stato intercettato da oltre 11,8 mila concorrenti i quali si sono ritrovati con 8 euro in più nelle tasche.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: LE REGOLE PER GIOCARE

Siamo ormai giunti all’ultimo concorso di questo 2020 all’insegna del SiVinceTutto SuperEnalotto ma vale sempre la pena ricordare quali sono le regole che permetteranno di mettere in gioco i numeri fortunati per tentare di accaparrarsi la massima vincita in palio. Ricordiamo che per poter vincere c’è sempre bisogno di una buona dose di fortuna e coraggio. Il SiVinceTutto permette di poter avere maggiori possibilità di vincita giocando 12 numeri (su un totale di 90) anziché i classici 6 ma basterà indovinarne solo metà per ottenere il massimo dei premi in palio. Il costo di ciascuna giocata è pari a 5 euro e l’intero montepremi del concorso sarà distribuito in un’unica serata, esattamente quella odierna dedicata all’estrazione, che avverrà come di consueto proprio alle ore 20.00 in punto. Per giocare occorrerà recarsi in una ricevitoria fisica ma non necessariamente. Se freddo ed eventuali assembramenti freneranno la vostra voglia di uscire, allora potrete sempre eseguire la giocata del SiVinceTutto online previo conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie. L’importante è essere maggiorenni e in possesso del proprio codice fiscale. Il resto lo farà la Dea Bendata!

