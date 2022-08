SiVinceTutto, Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 31 agosto (235/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVE VINCITE IN ARRIVO?

Siamo giunti all’ultimo appuntamento con il SiVinceTutto anche per questo ottavo mese dell’anno. Proprio in chiusura, oggi 31 agosto 2022, il concorso speciale del Superenalotto arriva alla sua ultima tappa con una nuova estrazione che potrebbe però rendere felice più di qualche fedele concorrente. Sono in migliaia, come ad ogni appuntamento, coloro che questa sera, poco dopo le ore 20.00, saranno chiamati a confrontare i propri numeri fortunati con quelli vincenti appena estratti e contenuti sulla combinazione fortunata di oggi.

Prima di scoprire come poter accogliere nel migliore dei modi la Dea Bendata in vista del concorso odierno del SiVinceTutto Superenalotto, andiamo a svelare i risultati della precedente estrazione. La scorsa settimana il gioco del mercoledì sera ha distribuito vincite in tutta Italia per un totale di 157.924 euro. In tutto sono state messe a segno 9.255 vincite ma nessuna con il “6”. Tuttavia in sei fortunati concorrenti che hanno intercettato il “5” si sono portati a casa quasi 900 euro, poco più dello stipendio mensile medio di un giovane italiano. Sono stati 118 i concorrenti che con il “4” hanno ricevuto un premio da quasi 110 euro a testa. E poi ancora 1291 hanno vinto 44 euro grazie al “3”. Premio di consolazione di 10 euro grazie al “2” che ha raggiunto quasi 7900 concorrenti.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 31 AGOSTO 2022

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ECCO COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Quello che accadrà nel concorso numero 235 di oggi 31 agosto all’insegna del SiVinceTutto Superenalotto lo scoprirete solo tra qualche ora, quando su queste stesse pagine potrete scoprire la combinazione vincente e soprattutto sapere se la serata si è rivelata particolarmente fortunata o un semplice buco nell’acqua. Pronti ad apprendere le poche ma semplici regole utili ai fini del gioco? Iniziamo dal costo: ogni puntata ha un prezzo di 5 euro. Su ciascuna schedina avrete la possibilità di mettere in gioco 12 numeri scelti tra i 90 disponibili. Una possibilità doppia rispetto ai consueti concorsi.

I numeri vincenti del SiVinceTutto arriveranno in prima serata. Nell’attesa avrete ancora il tempo necessario per compiere la vostra giocata decisiva, presso la vostra ricevitoria di fiducia oppure online, tramite il portale. La Dea Bendata non farà alcuna distinzione e qualora volesse destinarvi il suo ricco bacio, potrebbe decidere di sorprendervi in qualunque momento. Ecco perché è importante non farvi cogliere impreparati all’appuntamento conclusivo di agosto: in bocca al lupo.











