SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 4 maggio (218/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE FORTUNATA?

Anche oggi, mercoledì 4 maggio 2022, si palesa un nuovo appuntamento con il SiVinceTutto, concorso legato al Superenalotto, grazie a un’estrazione che speriamo possa rivelarsi portatrice di gioia e buona sorte. Alle 20 della giornata odierna si potrà capire se i 6 numeri vincenti offriranno una gioia inattesa ai giocatori, proiettati all’inseguimento di una vittoria che sia in grado di migliorare la loro vita. Prima di esaminare nel dettaglio quali siano gli esiti dell’estrazione odierna, diamo uno sguardo a quanto si è verificato mercoledì scorso, concentrandoci in particolare sulle vincite centrate.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 27 aprile del “SiVinceTutto SuperEnalotto” (la combinazione vincente è stata 3 17 57 64 66 83), ma sono stati centrati quattro “5” da 1.421,14 euro. Realizzati anche 125 punti “4” da 109,67 euro, 1.534 punti “3” da 39,78 euro e 8.861 punti “2” da 9,79 euro l’uno. In totale le vincite sono state 10.524 per un importo pari a 167.165,02 euro.

REGOLE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA?

Riepiloghiamo ora le regole del SiVinceTutto Superenalotto e, dal momento che sono norme incredibilmente esigue dal punto di vista numerico e, soprattutto, di facile comprensione, proviamo a riepilogarvele qui di seguito. Qualora vogliate confrontarvi con la sorte, inserite in schedina 12 numeri su 90 al prezzo di 5 euro, e, dopodiché, non vi resta che incrociare le dita, nella speranza di intercettarne la metà per mettervi in tasca il premio più alto in palio. Un dettaglio ulteriore: la giocata potrà essere effettuata in ricevitoria oppure online.

I concorrenti del SiVinceTutto potranno anche sperimentare il gioco attraverso l’opzione apposita che figura sul sito ufficiale. Anche in questo caso, bisognerà barrare i numeri preferiti per comprendere quanto si sarebbe vinto con quella stessa giocata nei concorsi antecedenti. Le probabilità di vincere con il nuovo SiVinceTutto sono salite di 924 volte rispetto all’inizio e quella di aggiudicarsi almeno uno dei premi in palio è passata da 1 su 20 a 1 su 6, in quanto ogni concorrente può selezionare 12 numeri e augurarsi di centrarne anche solo la metà.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 4 MAGGIO 2022

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











