SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 5 gennaio (201/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: A CACCIA DEL PRIMO “6” DEL 2022

L’appuntamento di oggi, 5 gennaio 2022, all’insegna del SiVinceTutto rappresenta il primo concorso ufficiale del nuovo anno del gioco speciale targato Superenalotto e che si rinnova come da tradizione nella prima serata del mercoledì. Si riparte dal concorso numero 201 in attesa di un anno ricco di vincite. Tutto dipenderà come sempre dalla Dea Bendata che non ha concluso il 2021 nel migliore dei modi. Prima di dare una rispolverata alle regole del SiVinceTutto, diamo un’occhiata agli ultimi risultati della precedente estrazione.

In occasione del precedente concorso, nessun concorrente è riuscito nell’impresa di incasellare non solo il “6” ma neppure il “5” sulla propria schedina. La vincita più alta della serata è stata quella che ha interessato i 123 concorrenti i quali indovinando 4 numeri su 6 si sono portati a casa un piccolo gruzzoletto di 146 euro a testa. La metà della combinazione è stata centrata da 1357 utenti che hanno così ottenuto un premio di 49 euro mentre il “2” è stato intercettato da oltre 8000 appassionati che hanno chiuso l’anno con 11 euro in più. In tutto sono state realizzate 9591 vincite per un totale di 180,6 mila euro. Come andrà questa sera?

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

GIOCARE AL SIVINCETUTTO: STESSE REGOLE ANCHE NEL NUOVO ANNO

Il nuovo anno è appena iniziato ma le regole restano sempre le medesime. Per giocare al SiVinceTutto Superenalotto continua ad essere molto semplice. L’obiettivo è sempre quello di intercettare il “6” ma nel caso in cui ciò non dovesse avvenire nella prima serata di oggi 5 gennaio, l’intero montepremi sarà distribuito tra le varie categorie di vincita. Ecco la principale caratteristica del gioco del mercoledì che poi dà il nome al concorso speciale del Superenalotto.

Per giocare occorre scegliere 12 numeri fortunati e metterli nella propria schedina sia recandosi in una ricevitoria fisica che online. L’obiettivo sarà quello di centrare almeno sei numeri per poter intercettare la sestina vincente e portarsi a casa il premio maggiore. Il gioco permette di raddoppiare i numeri di gioco e di poter vincere più spesso ma in merito alle probabilità di vincita, ricordiamo per il “6” è di 1 su 673.825. Tuttavia, con ben 12 numeri in gioco la probabilità di vincere almeno un premio è 1 su 6. Perchè non tentare (giocando come sempre responsabilmente)?

