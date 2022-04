SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 6 aprile (214/2022)

Nella serata di oggi, mercoledì 6 aprile 2022, fa ritorno il SiVinceTutto, concorso griffato Superenalotto, si palesa con una nuova estrazione. Anche in data odierna, alle ore 20, sarà possibile capire se i sei numeri vincenti regaleranno una gioia inaspettata agli scommettitori, che sognano una vittoria in grado di modificare la loro vita. Prima di tuffarci a capofitto alla scoperta dell’estrazione odierna, usufruiamo di questo spazio per dare un’occhiata a quanto è accaduto mercoledì scorso e vediamo quali sono stati i suoi esiti.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 30 marzo (213/2022)

L’esito è stato decisamente positivo, dal momento che è stato realizzato un “6” da parte di un fortunato giocatore che è riuscito nell’impresa di intascarsi 55.236,85 euro indovinando la combinazione vincente (59 62 65 70 85 90), grazie alla Bacheca dei Sistemi. In totale, sono stati distribuiti premi per oltre 171mila euro con 9.611 vincite complessive: sono stati centrati anche sei “5” da 972,08 euro ciascuno, mentre sono stati 136 i punti “4” da 103,43 euro, 1.372 i punti “3” da 38,75 euro e 8.096 i “2” da 5,33 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 23 marzo: i numeri vincenti (212/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Riepiloghiamo adesso le regole del SiVinceTutto Superenalotto e iniziamo a rassicurarvi, dicendo che sono assolutamente alla portata anche di coloro che sono meno avvezzi al mondo delle scommesse. Nel caso intendiate anche voi lanciare un guanto di sfida alla sorte in questo primo mercoledì di aprile, evidenziamo che non è richiesta nessuna conoscenza specifica. Ogni concorrente dovrà semplicemente inserire in schedina 12 numeri su 90, al prezzo di 5 euro, e, dopodiché, augurarsi di intercettarne la metà per mettervi in tasca il premio più elevato messo in palio. Ricordiamo che la giocata potrà essere effettuata in ricevitoria oppure, in alternativa, sul web.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 16 marzo: numeri vincenti (211/2022)

I partecipanti alla lotteria avranno anche modo di decidere di sperimentare il gioco attraverso l’opzione apposita che campeggia sul sito ufficiale. Anche in questo caso occorrerà spuntare i propri numeri per capire quanto si sarebbe vinto con quella medesima giocata nei concorsi precedenti. Le probabilità di vincere con il nuovo SiVinceTutto sono salite di 924 volte rispetto all’inizio e quella di aggiudicarsi almeno uno dei premi in palio è passata da 1 su 20 a 1 su 6, in quanto ogni concorrente può selezionare 12 numeri e augurarsi di centrarne anche solo la metà.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 6 APRILE 2022

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA