SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 6 luglio (227/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: QUAL’È IL MONTEPREMI?

Altro mese, altra corsa. Il SiVinceTutto, concorso legato al Superenalotto, si presenta ancora una volta in questo mercoledì 6 luglio 2022 con un’ulteriore estrazione che ci auguriamo si possa rivelare portatrice di buona sorte per tutti coloro che decidono di scommettere e di inseguire una vincita capace di migliorare le loro esistenze. Ovviamente, sarà come sempre necessario aspettare le ore 20 della giornata odierna per comprendere se i 6 numeri vincenti potranno fare esultare uno o più giocatori, ansiosi di imbattersi nella sestina vincente del giorno. Prima di esaminare gli esiti dell’estrazione odierna, diamo uno sguardo a ciò che è accaduto esattamente sette giorni orsono, aiutandoci con le indicazioni fornite dal portale specializzato “Agipronews”.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 29 giugno (226/2022)

Festa nell’estrazione di mercoledì 29 giugno 2022 di SiVinceTutto SuperEnalotto: nessun “6” è stato acciuffato (la combinazione vincente è stata 29 44 50 63 75 77), ma, in compenso, sono stati centrati tre “5” da 1.782,62 euro. Realizzati anche 92 punti “4” da 140,19 euro, 1.254 punti “3” da 45,78 euro e 7.108 punti “2” da 11,48 euro l’uno. In totale le vincite sono state 8.457, per un importo complessivamente distribuito pari a 157.253,30 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 22 giugno (225/2022)

REGOLE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA?

Quali sono le regole che normano il SiVinceTutto Superenalotto? Noi de “IlSussidiario.net” abbiamo deciso di riepilogarle in breve qui di seguito ed esordiamo fornendovi una rassicurazione: esse sono poche e davvero facili da comprendere. Che cosa dovreste fare, qualora aveste intenzione di sfidare la Dea Bendata e tentare di beffarla? Semplicemente, basterebbe includere all’interno della vostra schedina di gioco 12 numeri – scelti tra i 90 disponibili – al costo di 5 euro, e, dopodiché, incrociare le dita, sperando di intercettarne la metà per agguantare il 6.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 15 giugno (224/2022)

Come sostanzialmente avviene ormai per qualsiasi lotteria, anche nel caso del SiVinceTutto Superenalotto la giocata potrà essere effettuata in ricevitoria oppure online. I concorrenti del SiVinceTutto potranno dunque accedere alla scommessa utilizzando lo spazio online individuabile sul portale telematico. Anche in questo caso, sarà necessario barrare i numeri preferiti e, al tempo stesso, capire quanto si sarebbe potuto vincere nei concorsi antecedenti con i numeri selezionati (una curiosità statistica non così fine a se stessa, perché potrebbe anche indurre i giocatori a scegliere numeri più “ritardatari”, ndr).











