SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 7 settembre (236/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, OGGI 7 SETTEMBRE 2022 NUOVA ESTRAZIONE

Nuova estrazione del SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto che mette in palio l’intero montepremi in una unica serata. In programma oggi, mercoledì 7 settembre 2022, è il primo appuntamento per quanto riguarda il nuovo mese. Le novità non mancano. Ad esempio, potete prepararvi a collezionare le nuove Giocate Speciali di SiVinceTutto, unico gioco con 12 numeri da giocare ma la metà da indovinare. Bisogna richiederle nella ricevitoria di fiducia, per poi convalidare la combinazione formata dai numeri presenti sulla parte frontale della scheda di gioco al costo di 5 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 31 agosto (235/2022)

Ma come si gioca al SiVinceTutto Superenalotto? Bisogna appunto scegliere 12 numeri compresi tra 1 e 90 e si vince indovinandone solo 6. Per quanto riguarda la scelta dei numeri, potete scegliere i numeri preferiti compilando la schedina o affidarvi ai QuickPick, le schedine Precompilate o i Sistemi, quindi i numeri delle combinazioni vengono scelti casualmente dal terminale. Si vince indovinando da 6 fino a 2 numeri vincenti.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 24 agosto (234/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, OGGI 7 SETTEMBRE 2022 NUOVA ESTRAZIONE

Ora scopriamo com’è andata la settimana scorsa con SiVinceTutto Superenalotto. Il concorso di mercoledì scorso ha distribuito nel complesso 166.961 euro attraverso 9.988 vincite, inclusi anche i vincitori del gioco SuperStar e delle vincite immediate. Nello specifico, 5.677 euro in totale sono stati distribuiti per i punti 5, 13.693 per quanto riguarda il 4, 60.946 per quanto riguarda i punti 3. Entriamo ancor più nello specifico. Per quanto riguarda il 5, l’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto ha assegnato 1.135,59 euro a coloro che hanno centrato il 5, invece hanno vinto 111,33 euro coloro che hanno centrato il 4 (in questo caso sono state 123 le vincite). Il premio è di 42,09 euro per coloro che hanno realizzato il 3 (1.448 schedine fortunate). Infine, il premio di 10,30 per coloro che hanno centrato il 2, cioè i possessori delle 8.412 giocate vincenti del SiVinceTutto Superenalotto.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 17 agosto (233/2022)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 7 SETTEMBRE 2022

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA