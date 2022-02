SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 9 febbraio (206/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: SI RINNOVA LA CACCIA AL “6”

Il SiVinceTutto è giunto al suo secondo concorso del mese: anche nella prima serata di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, si rinnova l’appuntamento con il concorso speciale del Superenalotto che prevede la nuova caccia al ricco “6”. L’obiettivo è quello di riuscire ad intercettare tutte e sei le cifre che formano la combinazione vincente. In caso contrario, l’intero montepremi accumulato sarà comunque distribuito tra le altre categorie di vincita. Prima di buttarci a capofitto nelle consuete regole che caratterizzano il gioco del mercoledì sera, diamo uno sguardo ai risultati registrati nel precedente appuntamento con la Dea Bendata.

Ancora un nulla di fatto, nella precedente estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, in merito al “6” in palio: nessun concorrente è riuscito ad intercettare la sestina vincente anche se in sette sono giunti ad un soffio dal traguardo. Questi ultimi, avendo indovinato cinque numeri fortunati si sono portati a casa il gruzzoletto di 873 euro, il maggiore di tutta la serata. In 99 concorrenti, invece, si sono ritrovati con 149 euro in più in tasca grazie al “4”. Sono stati 1370 coloro che hanno centrato la metà della combinazione vincente portandosi a casa 47 euro, mentre il premio di consolazione che ha raggiunto i quasi 8000 appassionati del gioco ha avuto un valore di 11 euro a testa.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO, LE REGOLE: ECCO COME GIOCARE

Bastano sei cifre per convincere la Dea Bendata, nella prima serata di oggi, a distribuirvi il premio maggiore messo in palio dal SiVinceTutto. Ancora poche ore e scopriremo quali sono i fatidici numeri vincenti che potrebbero far vincere l’intero jackpot in palio al concorrente più fortunato della serata. Nel frattempo, uno sguardo alle regole del gioco che ogni mercoledì appassiona migliaia di persone.

Per giocare al SiVinceTutto Superenalotto occorre avere bene in mente 12 numeri preferiti da mettere sulla propria schedina di gioco. Ne basterà indovinarne la metà per accaparrarsi il premio maggiore messo in palio. Il costo di ciascuna giocata è pari a 5 euro e potrà avvenire sia nella consueta ricevitoria che online. Si dovranno attendere circa le ore 20 prima di scoprire i sei numeri estratti che andranno a comporre la nuova estrazione fortunata del mercoledì. Per giocare avrete tempo oggi fino alle 19.30 ma già dalle 6.00 di domattina sarà possibile ricominciare in vista dell’estrazione della prossima settimana. In bocca al lupo!

