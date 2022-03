SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 9 marzo (210/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: CACCIA AL “6”, COM’È ANDATA 7 GIORNI FA?

Riparte il giro della fortuna in occasione del nuovo concorso SiVinceTutto Superenalotto in programma nella prima serata di oggi, mercoledì 9 marzo 2022. Alle ore 20.00 in punto saranno svelati, come da tradizione, i numeri vincenti che rappresentano la combinazione fortunata della serata. Anche questa volta, migliaia di concorrenti appassionati del gioco spereranno di aver intercettato il fatidico e ricco jackpot messo in palio e che potrebbe portare a far incassare un bel gruzzoletto.

Prima però, spazio ai risultati registrati nel gioco del SiVinceTutto nel precedente concorso di sette giorni fa, quando ancora una volta nessun concorrente è riuscito a intercettare il fatidico “6”. Ma niente paura perché un concorrente super fortunato, intercettando il “5” si è portato a casa un premio di oltre 6200 euro. Tutto il montepremi è stato infatti suddiviso tra le altre categorie e distribuito interamente nel corso della serata dedicata all’estrazione. In 105 hanno vinto 142 euro a testa con il “4” mentre in 1285 grazie al “3” si sono portati a casa 51 euro ciascuno. Si scende a soli 11 euro con il premio di consolazione relativo a coloro che hanno indovinato appena due numeri della combinazione fortunata. Come andrà questa sera?

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

SIVINCETUTTO, COME SI GIOCA: LE REGOLE

Il SiVinceTutto, concorso speciale del Superenalotto, si prepara a tornare nella serata del mercoledì con una nuova sfilza di numeri. Ne bastano sei per regalare la felicità al concorrente fortunato che riuscirà ad indovinarli! Ad oggi il gioco ha distribuito vincite in tutta Italia per quasi 88 milioni di euro, ma vediamo in che modo è possibile aderire all’appuntamento con la Dea Bendata e sperare di portarsi a casa un bel premio in denaro anche nella prima serata di oggi 9 marzo: è sufficiente scegliere 12 numeri tra i preferiti da 1 a 90 e sperare di indovinarne almeno la metà. Il costo di ciascuna giocata è sempre di 5 euro, sia in ricevitoria che online. L’estrazione avviene ogni settimana alle ore 20.00 e tutto il montepremi viene distribuito nella stessa serata.

Chi vorrà affidarsi al caso, potrà scegliere presso i punti vendita Sisal le nuove schede del gioco che permetteranno di convalidare la combinazione formata dai numeri posti sul fronte, al prezzo di 5 euro. Ricordiamo infine che per giocare è possibile farlo tutti i giorni dalle 6 alle 23.55 e il mercoledì fino alle 19.30. Tutti pronti per la nuova pioggia di premi in denaro targati Superenalotto? In bocca al lupo!



