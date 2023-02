SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 1 febbraio (257/2023)

Anche quest’oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, va in scena un nuovo appuntamento con i numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto, concorso che si svolge a livello continentale coinvolgendo i giocatori di 18 Paesi europei. Ci sarà, stasera, una nazione in grado di esultare? E, in caso di risposta affermativa, sarà proprio la nostra Italia? Alle 20 si terranno i sorteggi, dunque fino a quel momento non si potranno avere risposte agli antecedenti quesiti: inganniamo il tempo che ci separa dallo svelamento della combinazione fortunata andando a osservare ciò che è successo sette giorni fa.

SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 25 gennaio (256/2023)

Nessun “6” centrato nell’estrazione di mercoledì 25 gennaio del SiVinceTutto Superenalotto, la cui combinazione vincente è stata 6 8 10 38 55: sono stati centrati 11 punti “5” da 549 euro, 214 punti “4” da 68,05 euro, 1.856 punti “3” da 34,92 euro e 9.786 punti “2” da 9,41 euro l’uno. In totale le vincite sono state 11.867, per un importo pari a 177.499,48 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 18 gennaio (255/2023)

REGOLE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA?

Quali sono le regole da rispettare per prendere parte correttamente al SiVinceTutto Superenalotto e gettarsi all’inseguimento dei numeri vincenti? Vi rassicuriamo subito, dicendovi che le norme da osservare sono numericamente esigue e prive di difficoltà, anche per coloro che sono meno avvezzi alle lotterie. Tutto ciò che è richiesto fare, consiste nel selezionare 12 numeri al costo di 5 euro e convalidare la propria schedina, sperando che 6 di essi corrispondano alla sestina vincente del giorno.

Le schedine precompilate del SiVinceTutto Superenalotto permettono di mettere in gioco i numeri stampati sul fronte, scegliendo tra differenti versioni grafiche. Si possono reperire in tutte le ricevitorie ed è sufficiente consegnare al rivenditore il biglietto che si preferisce per convalidare la giocata. Con la modalità di gioco Quick Pick, invece, si può giocare a SiVinceTutto Superenalotto rapidamente: sarà il terminale a scegliere in maniera casuale i numeri da imprimere sulla bolletta.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 11 gennaio (254/2023)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 1 FEBBRAIO 2023

1 – 77 – 31 – 18 – 83 – 43

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA