SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 1 marzo (261/2023)

Il SiVinceTutto Superenalotto fa ritorno in serata inaugurale del primo mese dell’anno con i suoi numeri vincenti, che si paleseranno a margine dell’estrazione di oggi, mercoledì 1 marzo (concorso 261/2022). L’auspicio che accomuna numerosi giocatori di tutta Italia è che la Dea Bendata possa fare sfoggio della sua generosità. contribuendo a distribuire ricche vincite a chi decide di ingaggiare un duello con lei. Fino alle 20, tuttavia, non si conoscerà il responso e gli scommettitori rimarranno con il fiato sospeso. Provvediamo allora a ingannare l’attesa dando un’occhiata a quanto è avvenuto sette giorni fa.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 22 febbraio del SiVinceTutto Superenalotto, la cui combinazione vincente è stata 5 48 70 82 84 90: sono stati centrati 3 punti “5” da 1.934,43 euro, 120 punti “4” da 116,63 euro, 1.679 punti “3” da 37,10 euro e 8.8888 punti “2” da 9,96 euro l’uno. In totale, le vincite realizzate sono state pari a 170.685 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA? REGOLE

Capitolo regole, adesso: quali sono i passi da compiere per effettuare correttamente una giocata al SiVinceTutto Superenalotto e provare a mettere a referto un colpaccio per mezzo dei numeri vincenti del giorno? Tutto ciò che occorrerà fare, sarà operare una scelta, selezionando 12 numeri al prezzo di 5 euro. Dopodiché, toccherà esclusivamente alla sorte decretare se per voi la serata odierna sarà accompagnata da festeggiamenti e caroselli oppure no.

E in caso di vincita realizzata con una puntata online? I premi del SiVinceTutto Superenalotto conquistati via web si dividono per fasce di importo, alle quali corrispondono diversi metodi di riscossione. Le vincite fino a 5.200 euro sono accreditate direttamente sul proprio conto di gioco e sono prelevabili in qualsiasi momento. Le vincite oltre 5.200 e fino a 52mila euro possono essere incassate presentando la stampa del dettaglio giocata vincente (riportante il codice univoco della giocata e il codice di identificazione del conto di gioco), un documento di identità valido e il codice fiscale presso i punti pagamento premi. Infine, le vincite superiori a 52mila euro e inferiori a 1 milione di euro e quelle pari o superiori a 1 milione di euro possono essere riscosse solo negli Uffici Premi di Sisal (via Alessio di Tocqueville 13, Milano; viale Sacco e Vanzetti 89, Roma).

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 1 MARZO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











