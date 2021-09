SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 1 settembre (235/2021)

OGGI TORNA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: SERATA VINCENTE IN ARRIVO?

L’appuntamento settimanale con il SiVinceTutto Superenalotto di oggi coincide con il primo giorno di settembre che anticipa l’esordio della stagione autunnale. La Dea Bendata sta per appendere al chiodo ombrellone e occhiali da sole per godersi i primi venti freschi e nell’attesa potrebbe anche pensare di destinare qualche ricco premio ai numerosi appassionati del gioco. L’appuntamento è fissato alle ore 20.00 di oggi, ma cosa fare nel frattempo? Nell’attesa andiamo a dare uno sguardo all’ultima estrazione ed ai risultati registrati.

Il finale di agosto non ha portato ad alcun “6” degno di nota, quindi i festeggiamenti sono rimandati a nuova data: potrebbe essere quella odierna? Nell’ultimo concorso del 25 agosto scorso sono stati tre i giocatori che hanno intercettato il “5” del valore di 1.948 euro. In 89 coloro che hanno indovinato 4 numeri su 6 portandosi a casa un gruzzoletto di appena 158 euro. Il “3”, ovvero metà della combinazione vincente, è stata intercettata da 1390 appassionati con un premio di 45 euro a testa. Sono stati infine 8242 coloro che si sono trovati a fine serata con 10 euro in tasca in più grazie al “2”. Ma come andrà questa sera in occasione della nuova estrazione? Lo scopriremo solo tra poche ore!

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE REGOLE DEL GIOCO

Per giocare al SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto che si rinnova ogni mercoledì sera, ci sono solo poche ma semplici regole da apprendere. L’intero montepremi, come si può intuire dal nome stesso, sarà distribuito tutto in un’unica serata, esattamente quella dell’estrazione. Nell’ultimo concorso sono stati distribuiti in tutta Italia quasi 172 mila euro mentre dall’inizio del concorso sono oltre 83 milioni.

Ma passiamo subito alle regole vere e proprie relative al gioco: per tentare la fortuna sarà necessario mettere nella propria schedina di gioco almeno 12 numeri su 90 al costo di 5 euro a giocata. Ne basteranno sei per poter accedere al premio maggiore. Si potrà decidere di giocare online previa apertura di un conto di gioco oppure nella propria ricevitoria di fiducia. Attenzione anche alle nuove schedina precompilate che permetteranno allo stesso costo di giocata di poter incontrare la Dea Bendata e portarsi a casa un bel gruzzoletto già in questa prima parte di settimana.



