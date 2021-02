SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 10 febbraio: numeri vincenti (206/2021)

Nuovi numeri vincenti per il secondo concorso del mese del SiVinceTutto Superenalotto di oggi 10 febbraio. L’estrazione di stasera ha portato alla nuova sestina che tuttavia non è stata particolarmente generosa dal momento che neppure questa settimana la Dea Bendata ha dato modo di festeggiare grazie alla presenza del fatidico e ricco “6”. Ci si è dovuti accontentare allora solo con cinque premi realizzati grazie al “5” del valore di 1.388 euro a testa. Sono 121 i concorrenti che hanno invece intercettato quattro numeri su sei ottenendo un premio che ha fruttato a ciascuno di loro la somma di 138 euro.

Da questo momento in poi i restanti premi distribuiti in tutta Italia sono destinati a rappresentare delle vincite di “consolazione” dal momento che i 1399 appassionati che hanno indovinato metà della combinazione vincente estratta si ritroveranno con 53 euro in più in tasca mentre gli 8703 che hanno indovinato il “2” avranno in più solo 12 euro. Una vincita comunque interessante e che potrà significare non solo un valido incentivo in vista della prossima estrazione della nuova settimana ma che potrà permettere di giocare ben due schedine, ciascuna al costo fisso di 5 euro. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

61 – 38 – 25 – 35 – 70 – 33

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

E’ tempo di una nuova estrazione del SiVinceTutto, lo speciale concorso Superenalotto che torna come ogni mercoledì anche nella prima serata di oggi, 10 febbraio 2021. L’appuntamento è fissato come sempre alle ore 20.00, quando saranno resi noti i nuovi numeri vincenti che potrebbero far gioire i concorrenti più fortunati del gioco. Ne bastano sei per potersi accaparrare la vincita massima messa a disposizione. Ad oggi sono stati vinti oltre 77 milioni e mezzo e solo nel passato concorso della scorsa settimana le vincite sono state in tutto 11.351 per un valore complessivo di oltre 200 mila euro distribuiti da Nord a Sud.

A proposito del passato concorso del SiVinceTutto, il mese di febbraio si è aperto senza la vincita maggiore realizzabile centrando il “6”. In quattro però sono arrivati ad un soffio dal traguardo fermandosi però a cinque numeri intercettati. Il premio è stato per ciascuno di loro pari a 1.720,97 euro. Sono stati 125 i concorrenti che dopo aver intercettato il “4” si sono portati a casa una vincita a testa di 132 euro. La metà della sestina estratta è stata indovinata da 1591 appassionati che hanno gioito con una vincita di appena 46 euro mentre il premio di consolazione rappresentato dal “2” del valore di 10 euro è entrato nelle tasche di quasi 10 mila concorrenti che questa sera potrebbero ritentare la sorte.

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA

Se vi state domandando come poter mettere a segno la vincita più alta messa in palio, possiamo subito anticiparvi che le regole del SiVinceTutto Superenalotto sono da sempre molto semplici e chiare. Ciò che vi è richiesto è la scelta di 12 numeri da 1 a 90 da mettere in schedina: per vincere ne dovrete indovinare sei per il premio maggiore, ma le categorie relative ai premi, come abbiamo visto sono svariate. Ciò che occorre ricordare è che l’intero montepremi sarà distribuito interamente nella sera dell’estrazione. Ogni giocata ha un costo di 5 euro ed è in programma ogni mercoledì alle ore 20.00.

Sarà possibile giocare al SiVinceTutto tutti giorni dalle 6:00 alle 23:55 e il mercoledì, giorno di estrazione, fino alle 19.30. Ovviamente oltre alla tradizionale giocata in ricevitoria sarà possibile anche farlo online, previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Sarà inoltre possibile scegliere di giocare la propria combinazione preferita e abbonarsi per 2, 3, 4, e 5 concorsi consecutivi a quello aperto. Per verificare l’eventuale vincita, oltre alle nostre pagine web è possibile farlo anche in ricevitoria, su Sisal TV, sui siti ufficiali del SiVinceTutto e dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e sul sito del Corriere alla sezione lotterie.



