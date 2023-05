SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 10 maggio (219/2023)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, CACCIA AL “SEI”

Il mercoledì porta con sé la nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, oggi 10 maggio 2023 (concorso 219/2023). Il sorteggio è in programma come di consueto alle ore 20, perciò c’è ancora qualche ora di attesa in cui possiamo ricapitolare quali sono i premi previsti dal gioco, in particolare quelli intermedi che molto spesso non catturano l’interesse dei giocatori che in realtà non sono assolutamente da sottovalutare.

Lo scorso concorso del SiVinceTutto ha visto l’estrazione di questi numeri vincenti: 3 – 7 – 25 – 34 – 60 – 89. Il precedente sorteggio non ha visto nessun “6”, in compenso 6 fortunati giocatori sono riusciti ad acchiappare i punti “5” portando a casa 924 euro a testa. I punti “4” indovinati sono stati invece 189 del valore di 70 euro. 1.881 persone hanno invece portato a casa 31 euro con i punti “3” mentre ben 9.379 giocatori hanno incassato 9 euro con i punti “2”. Complessivamente parliamo di 11.455 vincite, per un totale di 163.078 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Ultimissime ore prima di scoprire com’è andata l’estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto di oggi 10 maggio 2023 (concorso 219/2023). Possiamo approfittare di questi momenti di attesa per ripassare le regole di questo gioco e le modalità con cui avviene il sorteggio. Per prendere parte al SiVinceTutto occorre compilare la schedina apposita con 12 numeri che siano compresi tra 1 e 90. Il costo per partecipare è di 5 euro.

L’estrazione dei numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto è aperta al pubblico. Si svolge nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma, a cura e garanzia da Sisal e dalla stessa Agenzia. I numeri vincenti sono sorteggiati tramite macchine estrattrici certificate e il processo avviene una volta a settimana, precisamente ogni mercoledì alle ore 20 in punto. Per eventuali dubbi relativi al regolamento di gioco è possibile in qualsiasi momento consultare la sezione regolamenti del sito.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 10 MAGGIO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











