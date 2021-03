SiVinceTutto SuperEnalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 10 marzo (210/2021)

Ancora poche ore e poi si va verso la scoperta dei nuovi numeri vincenti del SiVinceTutto, lo speciale concorso Superenalotto del mercoledì che torna puntuale anche oggi 10 marzo con un nuovo attesissimo concorso. Prima di prepararci al nuovo entusiasmante appuntamento, andiamo alla scoperta dei dati relativi all’ultima estrazione della passata settimana: come è andata? Intanto possiamo anticiparvi che in 11.087 appassionati si sono portati a casa un premio per un totale di 203.558 euro vinti e distribuiti in tutta Italia. Tutto merito della sestina fortunata che tuttavia non ha visto alcun “6”, quindi nessuna vincita massima. In cinque, tuttavia, grazie al “5” si sono portati a casa un bel gruzzoletto di 1.384,59 euro a testa.

Sono stati in 153 ad indovinare il “4” del SiVinceTutto del valore di 109,12 euro ciascuno mentre 1.623 hanno centrato la metà esatta della combinazione festeggiando con appena 45,79 euro a testa. Il “2” intercettato da 9.306 euro ha infine fruttato una vincita di 11,35 euro a testa, rappresentando il premio di consolazione della serata. Come andrà invece nel nuovo appuntamento odierno? Ricordiamo che al momento sono stati distribuiti dall’inizio del gioco ad oggi un totale di oltre 78,3 milioni di euro in tutta Italia.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA E NUOVE GIOCATE SPECIALI

Per giocare al SiVinceTutto è molto semplice. Tenendo conto che l’intero montepremi sarà distribuito in un’unica serata, quella appunto dell’estrazione, per tentare la fortuna basta mettere in gioco almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro a giocata. L’ora “X” è come sempre fissata alle 20.00 in punto di ogni mercoledì quando cioè saranno svelati i nuovi numeri vincenti della serata. Grazie alle nuove giocate speciali del SiVinceTutto, inoltre, sarà possibile divertirsi ancora di più con il SiVinceTutto. Dallo scorso 8 marzo in ricevitoria sono arrivare le nuove giocate speciali del gioco. Chiedendo una giocata speciale “La formula vincente!” al tuo Ricevitore ci si potrà divertire sempre di più ricordando sempre la formula base: 12 numeri da giocare dei quali solo sei garantiranno di vincere il premio maggiore messo in palio ogni mercoledì sera. Ricordiamo infine che sarà possibile anche giocare online aprendo un conto di gioco sui siti autorizzati, o da mobile tramite app Superenalotto per App Store o Android.

© RIPRODUZIONE RISERVATA