SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 11 agosto (232/2021)

ATTESA PER IL SIVINCETUTTO: IN ARRIVO IL NUOVO CONCORSO!

Torna a scaldarsi il mercoledì in prima serata non solo per il caldo torrido ma anche per la nuova estrazione del SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto che rinnova il suo appuntamento oggi 11 agosto 2021. Le passate settimane si sono rivelate particolarmente fortunate e chissà se la Fortuna deciderà anche oggi di fare capolino, rinfrescando così i concorrenti più fedeli di questo appassionante gioco con una vincita attesissima. Prima di scoprire come poter partecipare all’appuntamento con la Dea Bendata, andiamo subito alla scoperta dei principali risultati relativi all’ultimo concorso andato in scena la scorsa settimana. Niente da fare, purtroppo, per coloro che speravano di intercettare il fatidico e ricco “6”.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 4 agosto 2021: numeri vincenti (231/2021)

Sono stati in tutto 7 i concorrenti che si sono avvicinati tantissimo all’obiettivo, fermandosi però ai 5 punti che hanno fruttato comunque un interessante premio da 878,17 euro a testa. In 142, grazie al “4” si sono portati a casa una vincita di 104 euro ciascuno. Meno generosa quella conquistata dagli oltre 1400 appassionati che indovinando metà della sestina vincente hanno ottenuto un premio da 46 euro. Infine la serata si è conclusa con il classico premio di consolazione, questa volta del valore di 11 euro a testa guadagnato dagli 8512 giocatori che hanno centrato solo 2 numeri della combinazione estratta.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 28 luglio: numeri vincenti (230/2021)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME TENTARE LA FORTUNA

La Dea Bendata sarà del tutto imprevedibile anche in occasione della nuova serata in compagnia del SiVinceTutto Superenalotto. Ogni settimana, al mercoledì sera, alle ore 20.00 in punto torna l’appuntamento con la fortuna e con la sestina vincente che potrebbe rivelarsi estremamente generosa. Le regole di questo speciale gioco settimanale sono davvero semplici. Intanto occorre ricordare che l’intero montepremi sarà distribuito totalmente proprio nel corso della serata. Dodici in tutto i numeri che sarà possibile mettere in gioco (da 1 a 90) e che contribuiranno a fornire una doppia possibilità di vincita. La giocata potrà essere eseguita sia nella classica ricevitoria o, chi non vorrà muoversi di casa evitando le temperature torride del periodo, anche online aprendo un conto di gioco su uno dei siti autorizzati. I più indecisi potranno fare una prova del gioco direttamente sul sito ufficiale del SiVinceTutto, attraverso l’apposita categoria, inserendo i propri numeri preferiti e scoprendo quanto avrebbero potuto vincere con quella stessa giocata nei concorsi precedenti. A proposito di vincite, ricordiamo che ad oggi il SiVinceTutto Superenalotto ha permesso di incassare premi per un totale di oltre 82 milioni e mezzo di euro!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 21 luglio: numeri vincenti (229/2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA