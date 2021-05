SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 12 maggio: numeri vincenti (219/2021)

Sono arrivati appena pochi frangenti fa i nuovi numeri vincenti del SiVinceTutto, il concorso speciale del mercoledì targato Superenalotto. Siete alla ricerca delle cifre fortunate da poter confrontare con quelle riportate sulla vostra schedina di gioco? allora vi comunichiamo subito che siete nel posto giusto! In fondo a questa pagina infatti sarà possibile trovare subito la combinazione composta da sei numeri e che potrebbe far esultare più di qualche appassionato. Tuttavia, il concorso odierno è stato meno fortunati dei precedenti non solo per l’assenza del “6” che potrebbe distribuire il premio maggiore della serata ma, questa volta, anche del “5”: nessun concorrente è riuscito infatti ad intercettare una delle due categorie maggiori di vincite. Ad avere la meglio sono stati i 126 concorrenti che centrando il “4” si portano a casa il premio più alto della serata pari ad appena 161 euro a testa.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 5 maggio: numeri vincenti (218/2021)

Si scende a 49 euro: sono le vincite messe a segno dai 1520 concorrenti che hanno indovinato metà della nuova combinazione estratta. In 9372 invece hanno incasellato appena 2 numeri che hanno fruttato loro una vincita di 11 euro a testa. Andrà meglio la prossima settimana? (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 28 aprile: numeri vincenti (217/2021)

16 – 48 – 26 – 82 – 63 – 74

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO

Riparte l’appuntamento settimanale con la fortuna grazie al nuovo concorso SiVinceTutto del Superenalotto che promette come ogni mercoledì interessanti premi. Ovviamente solo chi sarà baciato dalla Dea Bendata potrà iniziare i festeggiamenti in questo mercoledì 12 maggio 2021. Prima di scoprire come poter aderire alla nuova estrazione odierna, diamo come di consueto uno sguardo ai risultati del precedente appuntamento coincidente con il primo del mese. Ancora una volta, nessun concorrente è riuscito nell’arduo compito di mettere in fila i sei numeri vincenti poi estratti nel corso del concorso del 5 maggio passato. In sei sono giunti vicinissimi all’obiettivo fermandosi però a cinque cifre e portandosi a casa, a testa, il premio di 1.150,24 euro. Sono stati in 188 coloro che hanno centrato il “4” del valore di 88 euro a testa mentre i quasi duemila appassionati che hanno centrato metà della combinazione vincente estratta si sono dovuti accontentare appena di 38 euro. Infine, premio di consolazione per gli oltre 11mila che hanno vinto poco meno di 10 euro con il “2”.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 21 aprile: numeri vincenti (216/2021)

In tutto l’ultimo concorso SiVinceTutto ha distribuito nell’ultima estrazione un totale di 202.944 euro grazie alle 13.321 vincite realizzate, mentre dall’inizio del gioco ad oggi sono oltre 80 milioni quelli distribuiti in tutta Italia grazie al concorso speciale Superenalotto del mercoledì.

SIVINCETUTTO: COME GIOCARE

Perché SiVinceTutto? La spiegazione sta già tutta nel nome: il concorso speciale del Superenalotto mette a disposizione tutto il montepremi dell’estrazione che viene poi distribuito in una sera, ovvero quella in cui va in scena il concorso. Da oggi il gioco vede aumentare le possibilità di vincita poiché a differenza degli altri giochi è possibile mettere in schedina il doppio dei numeri ma basterà poi indovinarne sei. Per giocare, dunque, occorre scegliere 12 numeri su 90 sempre al costo di 5 euro a giocata. L’estrazione è in programma ogni mercoledì sera poco dopo le 20.00. Per giocare al SiVinceTutto c’è tempo tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.55 e poi anche nella medesima giornata dell’estrazione ma solo fino alle 19.30. E’ possibile abbonarsi fino a un massimo di 5 concorsi consecutivi a quello aperto, sia in ricevitoria, nel metodo tradizionale, ma anche online. In questo caso però occorre sempre tenere conto che è necessario detenere un proprio conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. In caso di dubbi, soprattutto se si è alle prime armi, può sempre far comodo sfruttare l’opzione “Prova del gioco” presente sul sito ufficiale del SiVinceTutto: attraverso una schedina virtuale si possono preparare le proprie giocate e scoprire quanto si sarebbe potuto vincere nei precedenti concorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA