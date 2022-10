SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 12 ottobre (241/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE ULTIME VINCITE

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, va in scena una nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto con i suoi numeri vincenti. La lotteria è collegata al Superenalotto e si palesa puntualmente ogni sette giorni. La Dea Bendata premierà qualche fortunato giocatore nella serata odierna oppure i festeggiamenti saranno rinviati a data da destinarsi? Per scoprire la risposta a tale interrogativo, bisognerà aspettare le 20 e, di conseguenza, mentre attendiamo “l’ora X”, avventuriamoci alla scoperta di quanto è accaduto in occasione dei sorteggi andati in scena sette giorni fa.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione, oggi 5 ottobre (240/2022)

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 5 ottobre del SiVinceTutto SuperEnalotto, la cui combinazione vincente è stata 34 48 62 66 67 90, dove sono stati centrati tre punti “5” da 1.944,77 euro. Realizzati anche 109 punti “4” da 129,09 euro, 1.349 punti “3” da 46,42 euro e 7.918 punti “2” da 11,24 euro l’uno. In totale le vincite sono state 9.379, per un importo pari a 171.524,02 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione, oggi 28 settembre (239/2022)

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Adesso andiamo alla scoperta delle regole del SiVinceTutto Superenalotto, illustrandovi le modalità di giocata. Le regole sono poche e di facile intuizione, per cui non preoccupatevi, qualora non siate avvezzi al mondo delle scommesse: di fatto, se voleste sfidare la sorte, sareste chiamati a inserire nella vostra bolletta di gioco 12 numeri – scelti tra i 90 disponibili – al costo di 5 euro. A quel punto, non vi resterebbe altro da fare che impugnare il vostro amuleto e inseguire il “6”.

Peraltro, la giocata potrà essere eseguita anche online, quindi non soltanto in ricevitoria; infatti, i concorrenti potranno scommettere effettuando l’accesso al sito internet riservato a questo gioco a premi. Anche in questa circostanza, non si presentano particolari difficoltà agli occhi di chi gioca, dal momento che la procedura è del tutto analoga a quella che avviene in forma cartacea: basterà scegliere sulla schedina digitale i vostri numeri preferiti.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 21 settembre (238/2022)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 12 OTTOBRE 2022

Combinazione vincente

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA