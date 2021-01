SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 13 gennaio: numeri vincenti (202/2021)

I numeri vincenti del SiVinceTutto sono noti da alcuni minuti: come è andato il nuovo concorso di oggi 13 gennaio? In tanti attendono di scoprire se in questo inizio di nuovo anno la Dea Bendata si sarà ricordata o meno dell’appuntamento del mercoledì, il primo di questo mese, e dunque con la fortuna. Nessuno dei partecipanti è riuscito a centrare l’intera combinazione fortunata formata da sei numeri. Il montepremi è stato così suddiviso tra le altre categorie di vincita.

A festeggiare sono stati in tutto dieci concorrenti, coloro che hanno centrato cinque numeri della sestina vincente e che si porteranno a casa, a testa, un bel gruzzoletto pari a 706 euro. Si scende ad un premio da 114 euro per i 149 appassionati del SiVinceTutto che hanno centrato il “4”. Sono 1704 coloro che hanno intercettato la metà esatta della combinazione: questo ha fruttato a ciascuno di loro una vincita di 44 euro. La carrellata di premi di chiude con poco più di 10 euro andati a ciascuno dei 10.139 concorrenti che hanno indovinato appena due numeri. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

89 – 88 – 76 – 44 – 10 – 50

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO

Secondo appuntamento del nuovo anno in compagnia del SiVinceTutto, lo speciale concorso Superenalotto che ci mette in contatto con la Dea Bendata in occasione dell’estrazione di oggi, mercoledì 13 gennaio. Si tratta del primo concorso del 2021 che va a collocarsi nella sua tradizionale giornata del mercoledì dal momento che il precedente era andato in scena esattamente lo scorso 4 gennaio. Archiviate definitivamente le festività natalizie è ormai tempo di rimettersi in carrellata e tentare la fortuna grazie al SiVinceTutto che anche stasera, alle 20.00 di prepara a mettere in palio dei premi niente male. Basti pensare che ad oggi il gioco ha distribuito vincite per oltre 76 milioni di euro. Come è andata nel passato concorso?

Lo scorso 4 gennaio sono state realizzate un totale di 7.182 vincite per un importo totale di 97 mila euro. Tuttavia è mancato il primo premio realizzabile indovinando l’intera combinazione formata da sei numeri, ma in tre concorrenti hanno comunque potuto festeggiare con la vincita da 1100 euro realizzata con il “5”. In 127 sono riusciti a portarsi a casa un premio da 62 euro grazie al “4” mentre coloro che hanno indovinato metà della combinazione hanno inaugurato il nuovo anno con 27 euro. Appena 8 euro sono i soldi entrati nelle tasche dei 5750 concorrenti che hanno tentato la fortuna fermandosi solo a 2 numeri indovinati.

SIVINCETUTTO: COME GIOCARE

Nuovo concorso SiVinceTutto in questo mercoledì 13 gennaio. L’attesa si accorcia sempre di più in occasione del nuovo concorso in scena alle ore 20.00 ma nell’attesa tornerà sempre utile un ripasso veloce sulle regole base dello speciale concorso Superenalotto odierno. Come sempre, l’intero montepremi in palio sarà distribuito in un’unica sera, quella appunto dell’estrazione. Per accedere al gioco occorrerà scegliere almeno 12 numeri su 90 e metterli in schedina al costo di 5 euro. Diverse le categorie di vincita e quindi le possibilità di portare a casa un bel gruzzoletto.

Per giocare sarà possibile farlo direttamente in ricevitoria, nella modalità tradizionale ma anche online, purché in possesso di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Chi vuole fare una prova preventiva per capire come avviene la giocata, potrà sempre eseguire la prova del gioco accedendo al sito ufficiale del SiVinceTutto e procedere con una giocata virtuale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA