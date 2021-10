SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 13 ottobre (241/2021)

TORNA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NON SI FERMA LA CACCIA AL “6”!

Riparte la corsa ai numeri vincenti del SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto in scena nella prima serata del mercoledì. Anche oggi, 13 ottobre, in migliaia di concorrenti sfideranno la Dea Bendata sperando di potersi accaparrare il ricco primo premio o, in alternativa, potersi prendere una fetta del montepremi che sarà comunque distribuito interamente nel corso della serata dedicata all’estrazione.

Prima di dare uno sguardo alle modalità di gioco, scopriamo come è andata la scorsa settimana. Ancora una volta il “6” ha continuato a latitare nel precedente appuntamento. L’intero tesoretto è stato così suddiviso tra le altre categorie di vincita, a partire dai sei concorrenti che centrando cinque numeri si sono portati a casa il maggior gruzzoletto rappresentato da un premio da mille euro a testa. In 127 hanno invece intercettato il “4”pari a 117 euro, mentre è stato di appena 48 euro il premio andato nelle tasche dei concorrenti che hanno intercettato il “3” e di appena 11 euro la vincita consolatoria che ha riguardato oltre 8500 appassionati. In totale sono state realizzate poco più di 10mila vincite per un totale di 182.215 euro distribuiti da Nord a Sud.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME GIOCARE

L’appuntamento con la nuova estrazione del SiVinceTutto è per le ore 20.00 quando tornerà puntuale il gioco del Superenalotto con i sei numeri vincenti che per qualche fortunato partecipante potrebbero cambiare il resto della settimana. Per poter tentare la sorte ci sono poche cose da sapere. Basterà munirvi di ben 12 numeri preferiti o che rappresentano delle date per voi importanti e metterli in schedina. Basterà centrarne sei per ottenere il premio maggiore in palio. Il costo di ogni giocata è sempre di 5 euro e si potrà procedere sia alla giocata in ricevitoria che online.

Per giocare al concorso speciale del mercoledì del Superenalotto, c’è tempo fino alle ore 19.30 per quanto concerne il giorno dedicato all’estrazione e poi tutti i giorni dalle 6 alle 23.55. Grazie al nuovo SiVinceTutto e alla possibilità di giocare 12 numeri su 90 anziché 6 aumentano anche le possibilità di vincita che aumentano di 924 volte. Con 12 numeri in gioco, dunque, la possibilità di accaparrarsi almeno uno dei premi in palio passa da 1 su 20 a 1 su 6!



