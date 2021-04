SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 14 aprile (215/2021)

In questo mercoledì 14 aprile, torna come da tradizione il consueto appuntamento con il SiVinceTutto, lo speciale concorso Superenalotto nel quale sarà possibile sperare di poter centrare la sestina vincente e portarsi a casa un bel gruzzoletto. In caso contrario, l’intero montepremi sarà comunque distribuito interamente in una unica serata, ovvero quella dell’estrazione. Ma andiamo per ordine e prima di scoprire quali sono le modalità per poter tentare la fortuna in vista del nuovo concorso odierno, vediamo quali sono stati i risultati legati all’ultima estrazione del passato mercoledì. In totale sono state realizzate 11.646 vincite per un importo di oltre 200 mila euro. Tuttavia, nessun concorrente è riuscito nell’impresa di centrare tutti e sei i numeri vincenti.

In tre appassionati sono arrivati vicinissimi al traguardo fermandosi però a soli 5 numeri indovinati e portandosi a casa un bel tesoretto del valore di 2.270 euro a testa. Molto meno il premio entrato nelle tasche dei 130 concorrenti che centrando 4 numeri su 6 si sono dovuti accontentare di 126 euro ciascuno. Si scende a 43 euro per coloro che sono riusciti a indovinare solo metà della combinazione vincente, mentre con il “2” il premio di consolazione andato a quasi 10mila concorrenti è stato di pochi centesimi superiore a 10 euro.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

SIVINCETUTTO: COME GIOCARE

Il SiVinceTutto ha finora distribuito premi per un totale di oltre 79 milioni di euro in tutta Italia ed ogni mercoledì promette di destinare diverse migliaia di euro ai più fortunati. Ma come tentare la fortuna e sperare di essere baciati dalla Dea Bendata? La semplicità è la chiave vincente per riuscire ad ottenere il massimo dal gioco Superenalotto del mercoledì sera. Ecco allora che per sperare di rientrare tra i fortunati concorrenti basta scegliere almeno 12 numeri su 90. Ogni giocata ha un costo fisso di 5 euro. L’ora “x” è come sempre fissata alle 20.00 quando saranno svelati i sei numeri vincenti che per qualche giocatore potrebbero rappresentare un repentino cambio di vita. Grazie alle nuove giocate speciali le possibilità di vincere aumentano!

Dallo scorso 8 marzo in ricevitoria sono tornate le giocate speciali. Questa volta il protagonista sarà Albert Einstein. Chiedendo una giocata speciale “La formula vincente!” al tuo Ricevitore sarà possibile compiere straordinarie scoperte! Ma per giocare al SiVinceTutto sarà possibile anche online come sempre previa apertura di un conto gioco personale su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. In bocca al lupo!



