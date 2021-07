SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 14 luglio (228/2021)

SARÀ UN SIVINCETUTTO FORTUNATO? ATTESA PER L’ESTRAZIONE DI OGGI

In questo cado mercoledì di metà luglio, si fa spazio il nuovo appuntamento con il SiVinceTutto. Lo speciale concorso del Superenalotto ci terrà compagnia anche oggi 14 luglio, in attesa dei nuovi numeri vincenti che conosceremo solo a partire dalle ore 20.00. L’obiettivo resta anche stasera quello di riuscire a centrare il “6” in modo da garantirsi il maggior premio in palio nel corso della nuova estrazione, anche se l’intero montepremi sarà come da tradizione distribuito sempre nella serata odierna. Prima di rivedere le regole del gioco da ricordare soprattutto ai principianti, diamo uno sguardo all’ultima giocata, senza dimenticare i risultati registrati al termine del precedente concorso.

Nessun concorrente del SiVinceTutto è riuscito ad intercettare la vincita con punti sei e questo ha permesso a tutti gli altri di poter godere di quanto accumulato nel corso della serata, distribuito tra le altre categorie di premi. In 17 concorrenti sono riusciti ad intercettare il “5” portandosi a casa la vincita di 362,93 a testa. Si scende a 54 euro per i 272 appassionati che hanno centrato il “4” mentre sono stati appena 27 euro quelli andati nelle tasche dei 2412 che hanno indovinato metà della sestina con il “3”. Per finire, in oltre 11 mila concorrenti hanno centrato due numeri portandosi a casa il mini premio da 8 euro ciascuno. In tutto sono stati distribuiti nel corso della serata oltre 13.800 premi per un totale di 181 mila euro.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA? LE REGOLE

L’attesa in vista del nuovo concorso SiVinceTutto cresce sempre di più e per qualche ritardatario o appassionato dell’ultima ora c’è ancora un po’ di tempo per riuscire a mettere in gioco la propria sestina preferita. Ricordiamo infatti che è possibile giocare al concorso speciale del Superenalotto tutti i giorni della settimana tra le 6.00 e le 23.55 e poi anche il mercoledì, giorno dell’estrazione, fino alle 19.30. Al costo di 5 euro a giocata è possibile tentare la fortuna scegliendo 12 numeri preferiti su 90 e sperando di intercettarne 6 al fine di potersi accaparrare la vincita più alta della serata.

Per partecipare all’estrazione SiVinceTutto è possibile recarsi in ricevitoria o procedere con la giocata online. In questo ultimo caso, è necessario aprire un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Una volta eseguito l’accesso al proprio conto gioco, le modalità sono le stesse della giocata tradizionale in ricevitoria. E’ anche possibile giocare in abbonamento per più concorsi fino ad un massimo di 5 ed il costo è sempre di 5 euro e viene scalato dal saldo del tuo conto di gioco. In particolare, in caso di vincita fino a 5.200 euro l’importo viene immediatamente accreditato sul proprio conto di gioco.

