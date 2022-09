SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 14 settembre (237/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: IN ARRIVO UN RICCO MONTEPREMI

Oggi, mercoledì 14 settembre 2022, fa nuovamente capolino all’orizzonte l’appuntamento con il SiVinceTutto Superenalotto e i suoi numeri vincenti. Com’è noto, si tratta di un concorso strettamente connesso al Superenalotto e che va in scena tutti i mercoledì, facendo letteralmente trattenere il respiro a milioni di scommettitori, speranzosi di potersi accaparrare il ricco montepremi in palio e di potersi abbandonare a un’esultanza senza freni assieme ai loro affetti più cari. Per sapere se la Dea Bendata avrà scelto di premiare proprio voi, occorrerà aspettare le 20, quando la sestina del giorno sarà ufficialmente annunciata. Prima di esaminare nel dettaglio gli esiti dell’estrazione di oggi, scopriamo che cosa è avvenuto sette giorni fa, seguendo le indicazioni rese disponibili dal sito internet Agipronews.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 7 settembre (236/2022)

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 7 settembre del SiVinceTutto SuperEnalotto (la combinazione vincente è stata 20 26 48 51 69 88), dove sono stati centrati tre “5” da 1.913,97 euro. Realizzati anche 96 punti “4” da 144,25 euro, 1.460 punti “3” da 42,21 euro e 8.678 punti “2” da 10,10 euro l’uno. In totale le vincite sono state 10.237, per un importo pari a 168.864,31 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 31 agosto (235/2022)

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Come si gioca al SiVinceTutto Superenalotto? E quali sono le regole che devono essere rispettate? Vi rassicuriamo prontamente, dicendovi che sono di agevole comprensione: qualora anche voi foste tentati dalla possibilità di sfidare a braccio di ferro la buona sorte, dovreste limitarvi a inserire nella vostra bolletta di gioco 12 numeri – scelti tra i 90 disponibili – al costo di 5 euro. Dopodiché, non vi resterà che incrociare quanto più saldamente possibile le vostre dita, affidarvi a riti scaramantici o al vostro amuleto di fiducia e augurarvi di centrare il fatidico 6.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 24 agosto (234/2022)

Inoltre, col SiVinceTutto Superenalotto, la giocata potrà essere effettuata non solo fisicamente in ricevitoria, ma anche online: in questa maniera, i concorrenti del SiVinceTutto potranno accedere alla scommessa semplicemente facendo ricorso allo spazio che si trova sul portale telematico ufficiale. La procedura è del tutto analoga a quella cartacea: sarà sufficiente scegliere sulla vostra schedina i numeri preferiti e, contemporaneamente, si potrà osservare quanto si sarebbe potuto intascare nei concorsi precedenti con i numeri selezionati.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 14 SETTEMBRE 2022

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA