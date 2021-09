SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti, oggi 15 settembre (237/2021)

TORNA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: RIPARTE LA CACCIA AL “6”

Nuovo mercoledì e nuovo concorso in arrivo del SiVinceTutto Superenalotto, estrazione speciale che si rinnova nella prima serata di oggi, 15 settembre 2021. Tutto pronto in occasione dell’appuntamento che andrà in scena a partire dalle ore 20.00 in punto. Cosa occorre fare? Intanto adulare quanto basta la Dea Bendata, scegliere i numeri giusti e attendere l’estrazione della sestina che potrebbe cambiare la vita di qualche fortunato concorrente. L’attesa potrebbe rivelarsi snervante per più di qualche giocatore, ecco allora che possiamo ingannare il tempo dando uno sguardo all’ultimo concorso del passato mercoledì.

Ancora una volta l’estrazione SiVinceTutto Superenalotto non si è rivelata affatto fortunata per via dell’assenza del “6”. Nonostante questo il montepremi in palio è stato comunque distribuito lo scorso mercoledì, nel giorno dedicato al concorso, tra le altre restanti categorie di vincita. La maggiore è stata conquistata dai 10 appassionati che centrando il “5” si sono portati a casa, a testa, la somma di 606,87 euro. I “4” sono stati in tutto 185 ed hanno avuto un premio di 79 euro ciascuno. In 1.890 hanno intercettato metà della combinazione estratta accontentandosi di 34 euro a testa, mentre in 10mila, con il “2” hanno ottenuto il premio di consolazione di appena 9 euro. Come andrà questa sera? Non ci resta che metterci comodi, incrociare le dita ed attendere!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME GIOCARE

La particolarità del SiVinceTutto, il concorso speciale targato Superenalotto, nel corso del tempo ha attratto un numero sempre maggiore di concorrenti. Ma come poter prendere parte all’estrazione settimanale del mercoledì e tentare la fortuna? La Dea Bendata potrebbe baciare chiunque, quindi è bene tenersi sempre pronti in vista del suo arrivo e non farsi mai trovare impreparati rispetto alle modalità di giocata al SiVinceTutto.

Per aderire al nuovo concorso odierno è semplicissimo in quanto, come da tradizione, basta mettere in gioco almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro a giocata. L’intero montepremi sarà distribuito nella serata dedicata all’estrazione. La giocata potrà avvenire in ricevitoria oppure online, previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati. Dal sito del SiVinceTutto è possibile anche fare una prova mettendo i propri numeri preferiti su una schedina virtuale e scoprendo quanto avreste potuto vincere nei precedenti concorsi. Ogni estrazione è fissata alle ore 20.00 del mercoledì e nella giornata dedicata al concorso è possibile giocare fino alle 19.30 per poi riprendere domani alle 6.00 e fino alle 23.55. In bocca al lupo!

