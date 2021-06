SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 16 giugno (224/2021)

SARA’ UN’ESTRAZIONE FORTUNATA DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO?

Come ogni mercoledì torna l’appuntamento con il SiVinceTutto, lo speciale concorso Superenalotto che promette di tenerci compagnia nella prima serata di oggi, 16 giugno, grazie ai suoi nuovi numeri vincenti. L’attesa è come sempre ai massimi livelli ma occorrerà aspettare ancora un po’ prima di scoprire la sestina vincente e scoprire se si rientra almeno questa sera nella rosa dei vincitori che potrebbero assistere alla divisione ed alla distribuzione dell’intero montepremi al termine dell’estrazione delle ore 20. Nel frattempo, prima di scoprire le regole per poter tentare la fortuna, diamo uno sguardo ai premi messi a segno nell’ultimo concorso dello scorso mercoledì.

Un fortunatissimo giocare è riuscito ad accaparrarsi del SiVinceTutto il premio maggiore del valore di quasi 40 mila euro grazie al “6”. In 31 appassionati hanno centrato il “5” pari a 183,49 euro a testa. Sono stati 458 i concorrenti che indovinando 4 numeri della combinazione fortunata hanno vinto 29,95 euro. In oltre 2800 hanno indovinato metà della sestina vincente accontentandosi di un premio di 18 euro, mentre altro premio di consolazione, quello incassato da oltre 11 mila appassionati con il “2” pari a 5 euro a testa. In totale sono state messe a segno 14.538 vincite per un importo di 167.289 euro.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: ALLA SCOPERTA DEL GIOCO

Il gioco del SiVinceTutto appassiona settimanalmente migliaia di appassionati anche per via delle regole molto semplici che permettono di mettere velocemente i propri numeri preferiti sulla schedina di gioco. La Dea Bendata potrebbe regalare anche questa sera interessanti premi ma come poter tentare la fortuna? Sono 12, in tutto, le cifre da mettere in gioco scelte da una rosa tra 1 e 90. Doppia possibilità di vincere, dunque, rispetto ai giochi tradizionali in quanto per poter incassare la vincita massima sarà sufficiente solo centrare sei numeri tra quelli presenti sulla propria schedina. Il costo di ogni singola giocata è pari a 5 euro e l’intero montepremi sarà distribuito nella serata di oggi dedicata all’estrazione. E’ possibile anche giocare online se in possesso di un proprio conto di gioco oppure recarsi presso la propria ricevitoria di fiducia. Le regole non cambiano né il prezzo della giocata.

