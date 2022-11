SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 16 novembre (246/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: CACCIA AL “6”

I numeri del SiVinceTutto Superenalotto tornano con una nuova estrazione nella serata di oggi, mercoledì 16 novembre 2022, nell’auspicio che la Dea Bendata si riveli magnanima nei confronti degli scommettitori, regalando loro una gioia insperata. Per imbattersi nella sequenza fortunata del giorno, bisognerà in ogni caso aspettare sino alle 20, orario nel quale saranno rivelati i numeri vincenti odierni. Intanto, andiamo ad analizzare ciò che si è verificato sette giorni fa.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 9 novembre del SiVinceTutto Superenalotto, la cui combinazione vincente è stata 19 26 46 62 84 85, per mezzo della quale sono stati centrati tre punti “5” da 1.960,65 euro. Realizzati anche 124 punti “4” da 114,40 euro, 1.428 punti “3” da 44,21 euro e 8.411 punti “2” da 10,67 euro l’uno. In totale le vincite sono state 9.966, per un importo pari a 172.944,80 euro.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Come fare per giocare al SiVinceTutto Superenalotto e tentare così di intercettare i suoi numeri vincenti? L’interrogativo stuzzica la curiosità di numerosi giocatori e, in virtù di ciò, siamo a suggerirvi le risposte che state cercando. Esistono poche regole da rispettare: qualora voleste tentare di sfidare la buona sorte, dovreste semplicemente contrassegnare i vostri 12 numeri preferiti sulla bolletta di gioco al prezzo di 5 euro. Archiviato questo passaggio, non vi rimarrebbe che sedervi sul divano e attendere con sacrosanta pazienza le estrazioni della serata odierna.

Ricordiamo a tutti voi l’importanza di giocare responsabilmente e che la vostra puntata potrà essere eseguita anche online e non soltanto “dal vivo”, in ricevitoria. In questo senso, i concorrenti potranno scommettere accedendo all’area riservata del portale ufficiale del SiVinceTutto Superenalotto. Esattamente ciò che avviene in forma cartacea e che può quindi essere replicato senza ostacoli di sorta attraverso le pagine digitali del sito internet del concorso.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 16 NOVEMBRE 2022

Combinazione vincente

