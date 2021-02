SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 17 febbraio: numeri vincenti (207/2021)

Anche questa sera, 17 febbraio, si è tenuta una nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto che ha portato ad una maxi vincita di quasi 49 mila euro! Un fortunato ha infatti intercettato la combinazione vincente caratterizzata da sei numeri portandosi a casa il premio più alto messo in palio. Come sempre il montepremi è stato suddiviso tra tutti i concorrenti che sono riusciti a intercettare tutti o una parte dei numeri della combinazione fortunata. Sono stati ben 40, questa sera, ad avvicinarsi ad un solo passo dalla vincita massima e grazie al “5” hanno ottenuto però una vincita più bassa del previsto in quanto suddivisa tra i numerosi fortunati appassionati: a ciascuno di loro, infatti, la serata ha fruttato solo 171 euro.

Si abbassa ad appena 28 euro la vincita ottenuta dai 572 concorrenti che hanno intercettato quattro numeri dei sei estratti. In 3709 hanno invece indovinato metà della combinazione estratta e questo ha portato ad incrementare di 16 euro il loro guadagno. Infine, la serata in compagnia del SiVinceTutto si chiude con un “2” che ha coinvolto ben 13.312 concorrenti e che ha portato a ciascuno di loro ad una vincita tonda di 5 euro, ovvero il corrispettivo della propria giocata. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

20 – 11 – 55 – 26 – 6 – 8

ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO SIVINCETUTTO

Il mercoledì segna come da tradizione il ritorno del gioco SiVinceTutto, lo speciale concorso Superenalotto che si rinnova anche oggi, 17 febbraio, con una immancabile estrazione che potrebbe fare la felicità di uno dei tanti concorrenti appassionati. L’appuntamento è come sempre alle ore 20.00, quando cioè sarà resa nota la nuova combinazione vincente. Prima di scoprire quali sono le semplici regole grazie alle quali è possibile tentare la fortuna, vediamo come è andata l’ultima estrazione della passata settimana, quando sono state messe a segno in totale 10.228 vincite per un valore complessivo di 204.108 euro distribuiti in tutta Italia in una sola sera. In tutto sono stati vinti ad oggi quasi 78 milioni di euro!

La sestina fortunata dell’ultimo concorso del SiVinceTutto, tuttavia, non ha permesso di mettere a segno l’intera combinazione e quindi di intercettare il fatidico e ricco “6”, motivo per il quale tutti i premi sono stati distribuiti tra le varie categorie di vincita, a partire dai più fortunati, i cinque concorrenti che intercettando cinque numeri su sei si sono portati a casa, a testa, il premio di 1.388,31 euro. E’ stato di gran lunga inferiore, ovvero di appena 138 euro il premio assegnato ai 121 concorrenti che con il “4” hanno potuto festeggiare solo a metà. Ai quasi 1400 appassionati che hanno centrato solo metà della combinazione sono andati poco più di 50 euro mentre è stata di 12 euro la vincita incassata dagli ultimi arrivati, gli 8703 appassionati che hanno intercettato solo due numeri.

SIVINCETUTTO: COME GIOCARE

Di settimana in settimana non cambiano le regole per giocare al SiVinceTutto. Se vi sentite oggi sufficientemente fortunati potrete sempre tentare la sorte e sfidare la dea Bendata mettendo in gioco almeno 12 numeri su 90 sulla propria schedina. Ogni giocata ha un costo fisso di 5 euro. Come sappiamo l’intero montepremi messo in palio sarà distribuito in un’unica serata, quella appunto dell’estrazione che avviene ogni mercoledì alle ore 20.00. Per giocare c’è tempo però tutti giorni dalle 6:00 alle 23:55 e il mercoledì, giorno di estrazione, fino alle 19.30. Al SiVinceTutto si può giocare anche abbonandosi a più concorsi fino ad un massimo di cinque, mentre per verificare l’eventuale vincita, oltre a questa pagina è possibile farlo in ricevitoria, oppure su Sisal Tv e sui siti ufficiali di SiVinceTutto e dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. La giocata settimanale può avvenire nella forma più classica, ovvero in ricevitoria oppure online previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online.

