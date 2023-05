SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 17 maggio (220/2023)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, L’ULTIMA ESTRAZIONE

In attesa della nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi 17 maggio 2023 (concorso 220/2023), andiamo a vedere come è andata la scorsa volta, una settimana fa. Ricordiamo infatti che il sorteggio è settimanale: viene fatto tutti i mercoledì alle ore 20. In attesa di scoprire questi numeri che regaleranno gioie a tante persone, andiamo a vedere proprio come è finita nel concorso 220.

Lo scorso concorso del SiVinceTutto ha visto l’estrazione dei numeri 30, 38, 40, 45, 55 e 86. Nessuno è riuscito ad indovinare tutti e sei i numeri, portando dunque a casa il premio massimo, ma in compenso tre giocatori hanno indovinato cinque numeri, ottenendo 1.854,57 € ciascuno. 105 giocatori invece hanno indovinato 4 numeri vincendo 127,79 € ciascuno. In totale nel SiVinceTutto di mercoledì scorso sono state realizzate 8.263 vincite, per un totale di 163.623 €.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Anche oggi, come ogni mercoledì, l’appuntamento è con i numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto. Quali saranno i numeri fortunati di questo 17 maggio 2023 (concorso 220/2023)? In attesa di scoprire chi sarà il fortunato vincitore di oggi, andiamo a ricordare le regole di questo gioco e le modalità del sorteggio. Giocare al SiVinceTutto è facile: basta compilare la schedina apposita con 12 numeri compresi tra 1 e 90 e partecipare costa solamente 5 euro.

L’estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto si svolge nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma ed è possibile assistervi: è infatti aperta al pubblico. Il sorteggio è a cura e garanzia da Sisal e dalla stessa Agenzia. I numeri vincenti vengono sorteggiati con macchine estrattrici certificate. L’estrazione avviene ogni mercoledì alle ore 20 in punto.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 17 MAGGIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











