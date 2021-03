SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 17 marzo: numeri vincenti (211/2021)

Numeri vincenti del concorso SiVinceTutto di oggi 17 marzo appena disponibili per la verifica. L’estrazione del concorso speciale Superenalotto si è conclusa da pochi minuti con la nuova sestina fortunata che potrete trovare appena a seguire, scorrendo di poco questa stessa pagina. Tuttavia, anche questa settimana non è stato intercettato il fatidico e ricco “6” questo ha portato a dividere tutto il bottino messo in palio tra le altre categorie di vincita. Scopriamo allora come sono state suddivise le quote a partire dal “5”, il massimo premio assegnato, pari 677 euro ed entrato nelle tasche di 10 fortunati.

Sono stati 208 coloro che sono stati capaci di intercettare 4 numeri su 6 portandosi per questo a casa il premio di 78 euro ciascuno. La metà della sestina vincente al SiVinceTutto ha invece riguardato 2337 appassionati del concorso speciale del mercoledì sera, i quali tuttavia festeggeranno con appena 31 euro. Non è andata meglio agli 11.436 concorrenti che indovinando solo due numeri della sestina potranno gioire con il premio di consolazione di poco inferiore a 10 euro. Andrà certamente meglio nel corso dell’estrazione della prossima settimana! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

86 – 1 – 11 – 15 – 45 – 71

VERSO IL NUOVO CONCORSO SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Riparte tra poche ore l’appuntamento con la fortuna all’insegna del nuovo concorso SiVinceTutto Superenalotto. Come ogni mercoledì, infatti, torna la consueta estrazione settimanale che potrebbe portare a distribuire interessanti premi agli appassionati italiani. Prima di scoprire in che modo sarà possibile sfidare la fortuna, andiamo alla scoperta dei dati relativi all’ultimo concorso della passata settimana. Come è andata? In totale lo scorso mercoledì sono state realizzate quasi 10mila vincite per un importo di poco più di 200 mila euro. In tutto, dall’inizio del gioco ad oggi, sono stati distribuiti in tutta Italia la bellezza di 78.562.876 euro!

Nel dettaglio, l’estrazione dello scorso mercoledì si è conclusa con un nulla di fatto sul piano della vincita con “6” mentre quattro concorrenti sono riusciti ad intercettare il “5” del valore di 1.702 euro a testa. Decisamente più basso il premio andato ai 131 appassionati che hanno indovinato quattro numeri della combinazione portandosi a casa solo 125 euro ciascuno. In 1358 appassionati hanno indovinato metà della combinazione ed il premio conquistato è stato pari a 53 euro. Infine, una vincita anche con punti 2 andata nelle tasche delle 8419 persone e pari a 12 euro a testa.

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA, LE NUOVE GIOCATE

Come si gioca al SiVinceTutto e sfidare la fortuna? Le regole sono le medesime e come sempre sono molto semplici e chiare. Per sfidare la sorte e tentare di portarsi a casa un bel gruzzoletto, infatti, basta scegliere almeno 12 numeri su 90 sempre al costo di 5 euro a schedina. Ciò che occorre ricordare e che rappresenta poi la vera particolarità del gioco, è il fatto che l’intero montepremi sarà distribuito tutto nel corso dello stesso concorso, quindi di questa sera. Tante le possibilità di vincita ed ora ancora di più grazie alle nuove giocate speciali ampiamente sponsorizzate anche sul portale dedicato al gioco Superenalotto. Ad annunciare le giocate speciali ancora più divertenti ci pensa Einstein: “potrai scoprire tutti i segreti di SiVinceTutto, insieme a un amico particolarmente ispirato… Albert Einstein”, annuncia il sito nel rendere note le giocate speciali in arrivo presso la propria ricevitoria. Chiedendo una giocata speciale “La formula vincente!” al proprio ricevitore sarà possibile tentare la sorte e sperare di poter vincere ancora di più. Ricordiamo che la giocata potrà avvenire sia online (e tramite app) che in ricevitoria: in bocca al lupo!

