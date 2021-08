SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 18 agosto (233/2021)

ATTESA PER IL SIVINCETUTTO: IL NUOVO CONCORSO STA PER ARRIVARE!

E’ mercoledì e per molti italiani è arrivato il momento di incrociare le dita in vista del nuovo SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto che si rinnova anche questa settimana. Nella prima serata di oggi, 18 agosto 2021, tutto è pronto in vista dell’estrazione che potrebbe risultare vincente per qualche fortunatissimo concorrente. Manca ancora qualche ora prima di poter consultare la combinazione estratta ma nel frattempo possiamo richiamare l’attenzione della Dea Bendata dando uno sguardo ai risultati realizzati nella passata estrazione.

L’ultimo concorso del SiVinceTutto non si è rivelato particolarmente fortunato in quanto nessuno dei concorrenti è riuscito nell’impresa tutt’altro che scontata di intercettare i sei numeri necessari per portarsi a casa il premio più alto della serata. In sei sono riusciti ad arrivare ad un passo dall’obiettivo ma fermandosi a 5 cifre indovinate che hanno permesso a ciascuno di loro di entrare in possesso della vincita più elevata del passato concorso, pari a 969 euro. Una bella differenza rispetto ai 66 euro incassati dai 212 concorrenti che hanno intercettato il “4”. Poco meno della metà, 32 euro, è il valore del premio realizzato dai quasi 2000 appassionati che hanno indovinato solo metà della combinazione vincente. Infine in 9154 hanno vinto poco meno di 10 euro con il “2”. Questa sera però la ruota della fortuna potrebbe girare per il verso giusto in vista dell’atteso concorso.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE REGOLE DEL GIOCO

Non esiste una regola per convincere la Dea Bendata a baciare proprio noi, ma conoscere come giocare al SiVinceTutto Superenalotto potrebbe risultare sempre utile. Si tratta di poche ma semplici regole che, se seguite opportunamente potrebbero contribuire ad avvicinarci sempre di più verso il nostro obiettivo di vincita. La prima ha a che fare con il montepremi che come sempre sarà interamente distribuito in un’unica sera, ovvero proprio quella dell’estrazione. In merito alle vincite, argomento preferito dai giocatori, ricordiamo che ad oggi il SiVinceTutto ha distribuito premi per un totale di 82.756.805 euro!

Scegliendo 12 numeri su 90 al costo di 5 euro a giocata si apriranno le porte della fortuna. Come sappiamo sarà possibile vincere centrando appena 2 numeri ma tutti i concorrenti ambiscono ovviamente al ricco “6”. La giocata potrà essere realizzata in ricevitoria compilando l’apposita schedina con possibilità di abbonarsi fino a 5 concorsi consecutivi indicandolo nell’apposito spazio. Si può anche decidere di giocare online, modalità alla quale è possibile accedere solo previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online.



