SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 19 maggio (220/2021)

TORNA ANCHE OGGI L’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Si riparte oggi, mercoledì 19 maggio, con una nuova estrazione del SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto che ogni settimana dà la possibilità ai suoi giocatori di sfidare la sorte e mettere mano su un bel gruzzoletto. Prima di dare una rispolverata alle regole e tentare così la sorte, perché non dare uno sguardo ai risultati finora raggiunti, con un occhio di riguardo all’ultimo concorso dello scorso mercoledì? La passata settimana non si è rivelata particolarmente fortunata a causa dell’assenza non solo del “6” ma anche del “5”. I primi premi distribuiti, infatti, sono partiti dal “4” che ha permesso a 126 concorrenti di recuperare la vincita del valore di 161 euro. In poco più di 1500 hanno invece messo a segno il “3” da 49 euro ciascuno mentre in 9372 hanno concluso la serata con 11 euro in più dopo aver indovinato due numeri della sestina vincente.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 12 maggio: numeri vincenti (219/2021)

In totale lo scorso mercoledì sono stati distribuiti 203 mila euro per un totale di 11 mila vincite realizzate. Dall’inizio del gioco, invece, sono stati incassati oltre 80 milioni di euro dai giocatori di tutta Italia grazie al SiVinceTutto.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 5 maggio: numeri vincenti (218/2021)

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA

Il SiVinceTutto raduna ogni settimana un numero sempre più ampio di concorrenti appassionati di questo speciale concorso. In un’unica sera, viene come da tradizione distribuito l’intero montepremi in palio (da qui il nome del gioco). Per giocare è necessario scegliere 12 numeri da 1 a 90 e metterli in gioco sulla propria schedina sperando di poterne intercettare sei per poter vincere il premio maggiore messo in palio. In alternativa ci sono comunque le altre categorie di vincita fino al “2”. L’appuntamento con la fortuna si rinnova anche questa sera alle ore 20.00 in punto. Nella serata del mercoledì dedicata al concorso è possibile giocare fino a mezzora prima dell’estrazione mentre tutti gli altri giorni della settimana è possibile farlo dalle 6.00 alle 23.55.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 28 aprile: numeri vincenti (217/2021)

Ciascuna giocata del SiVinceTutto, indipendentemente se eseguita in ricevitoria o online ha un costo di 5 euro ed è possibile abbonarsi fino a un massimo di 5 concorsi consecutivi a quello aperto. Ricordiamo che in caso di vincita questa dovrà essere riscossa entro 90 giorni da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, e comunque dopo 60 giorni, indipendentemente dalla somma vinta solo consegnando la ricevuta presso gli uffici Sisal di Milano e Roma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA