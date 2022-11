SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 2 novembre (244/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI

Anche oggi, mercoledì 2 novembre 2022, si sono svolte le estrazioni del SiVinceTutto Superenalotto e adesso è arrivato il momento di esaminare i numeri vincenti. I concorrenti stanno quindi per scoprire se sarà stato centrato il tanto agognato “6”, ma, qualora la risposta non fosse positiva, non ci si deve disperare, perché vi sono numerosi premi “di seconda fascia” in palio. La prima estrazione del mese di novembre regalerà soddisfazioni agli scommettitori con i numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto? Per comprenderlo, sarà necessario leggere i sei numeri della combinazione fortunata che campeggeranno tra poche righe in quest’articolo.

Oltre che con il “6”, si vince anche con “punti 5”, “punti 4”, “punti 3” e addirittura con “punti 2”. Una raccomandazione importante: procedete al controllo dei numeri vincenti di questa sera come di consueto in ricevitoria, su SisalTV e/o sui siti ufficiali del SiVinceTutto Superenalotto e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE ESTRAZIONI DI OGGI

Il SiVinceTutto Superenalotto con i suoi numeri vincenti torna con una nuova estrazione nella serata di oggi, mercoledì 2 novembre 2022. Si palesa nuovamente l’appuntamento con il concorso che tutte le settimane regala emozioni e aspettative a tutti gli scommettitori. Ovviamente, la speranza è che la serata odierna possa rivelarsi propizia per molti giocatori e consentire loro di esultare durante la lettura della sequenza estratta. Tuttavia, sarà inevitabile attendere l’arrivo delle ore 20 per poter dare una risposta a tale quesito. Nel frattempo, dunque, andiamo a esaminare quanto è avvenuto sette giorni fa.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 26 ottobre del SiVinceTutto Superenalotto, la cui combinazione vincente è stata 2 6 36 37 50 56 e nella quale sono stati centrati tre punti “5” da 1.901,01 euro. Realizzati anche 97 punti “4” da 141,79 euro, 1.327 punti “3” da 46,13 euro e 8.474 punti “2” da 10,27 euro l’uno. In totale le vincite sono state 9.901, per un importo distribuito pari a 167.699,15 euro.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Quali sono le regole da rispettare per giocare al SiVinceTutto Superenalotto e provare a inseguire una vincita in grado di fare svoltare la propria esistenza? In verità, le norme esistenti sono davvero poche da un punto di vista numerico: qualora voleste ingaggiare un braccio di ferro con la sorte, non dovreste fare altro che contrassegnare sulla vostra bolletta di gioco i vostri 12 numeri preferiti – scelti tra i 90 disponibili – al prezzo di 5 euro. Dopodiché, incrociate le dita e impugnate eventualmente i vostri amuleti e portafortuna!

Vi ricordiamo non soltanto l’importanza di giocare responsabilmente, ma anche che la vostra puntata potrà essere eseguita in ricevitoria o online; infatti, i concorrenti potranno effettuare la loro scommessa entrando all’interno dell’area del sito dedicata proprio alle giocate “da remoto”. Una procedura del tutto simile a quella che avviene in forma cartacea e dal vivo in ricevitoria e che, anche graficamente, non presenta ostacoli insormontabili agli occhi di chi è chiamato a selezionare i propri numeri.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 2 NOVEMBRE 2022

Combinazione vincente

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











