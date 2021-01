SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti, oggi 20 gennaio (203/2021)

Si torna a giocare all’atteso concorso SiVinceTutto del SuperEnalotto anche in questo mercoledì 20 gennaio 2021 e la speranza è quella di poter incontrare la Dea Bendata e riscuotere una interessante vincita grazie alla sestina vincente. L’attesa estrazione arriva dopo la mancanza del ricco “6” anche nel precedente appuntamento con la fortuna, quando però sono state incassate 12mila vincite per un importo di 207.875 euro. In totale ad oggi il concorso speciale Superenalotto ha collezionato quasi 77 milioni di euro ed anche questa sera si pone l’obiettivo di accrescere i vincitori con interessanti premi pronti per essere distribuiti.

Nel precedente concorso sono stati in dieci i giocatori che sono riusciti ad individuare il “5” del valore di 706 euro a testa, incassando la vincita più alta della serata. In 149 hanno invece individuato il “4” del valore di 114 euro ciascuno mentre in 1704 sono riusciti ad intercettare la metà della sestina vincente aggiudicandosi un premio di 44 euro. In oltre 10mila partecipanti sono riusciti ad intercettare il “2” portandosi a casa il premio di consolazione di 10 euro a testa.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: COME GIOCARE

Il nuovo concorso SiVinceTutto è pronto a regalare anche in questo mercoledì 20 gennaio i sei numeri vincenti che potrebbero rappresentare un cambio vita per qualche fortunatissimo concorrente. Giocare è molto semplice e soprattutto le opportunità di realizzare una delle vincite in palio è raddoppiata. Per tentare la fortuna basta scegliere almeno 12 numeri su 90 al prezzo di 5 euro a schedina. Importante ricordare come l’intero montepremi del concorso sarà distribuito in una unica sera, esattamente quella odierna dedicata all’estrazione vera e propria. L’appuntamento con la dea Bendata è alle ore 20.00. Prima dell’ora “X” sarà quindi possibile eseguire la giocata in ricevitoria oppure online. In questo ultimo caso basta aprire un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Basterà cliccare dal sito ufficiale del SiVinceTutto il pulsante “Gioco online” per l’elenco di tutti i siti grazie ai quali procedere con la propria giocata.

