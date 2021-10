SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 20 ottobre (242/2021)

IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO RITORNA STASERA: NUOVA CACCIA AL “6”!

Nuova corsa ai numeri vincenti del SiVinceTutto, quella in programma per stasera, mercoledì 20 ottobre 2021. Il concorso speciale del Superenalotto si rinnova e torna a far sperare i tanti appassionati pronti a spartirsi l’intero montepremi che, come da tradizione, sarà suddiviso tra tutti i vincitori delle varie categorie. Ciò accadrà proprio nel corso della nuova estrazione di oggi. Prima di scoprire in che modo poter attrarre la Dea Bendata, diamo uno sguardo all’ultimo concorso della passata settimana ed agli importanti risultati messi a segno.

Il precedente concorso SiVinceTutto non si è rivelato estremamente fortunato, dal momento che ancora una volta non ha portato ad alcuna ricca vincita con il “6”. Nessuno, dunque, è riuscito nell’intento tutt’altro che semplice di centrare i sei numeri del combinazione fortunata. Solo quattro concorrenti hanno indovinato cinque numeri e questo ha fruttato a ciascuno di loro una vincita da 1569 euro. In 183 si sono ritrovati con 82 euro in più grazie al “4” mentre il “3” è stato intercettato da poco più di 2000 appassionati che si sono portati a casa 32 euro. Premio di consolazione di 8 euro, quello finale con il “2” andato ai quasi 11 mila concorrenti. Come andrà invece questa sera?

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA? LE REGOLE

Ogni gioco ha le proprie regole e solo seguendole alla lettera sarà possibile sperare di poter intercettare i sei numeri vincenti del SiVinceTutto. Ad ogni modo sarà la fortuna a giocare un ruolo determinante ma perché non tentare la sorte e sperare di potersi portare a casa un bel gruzzoletto nella serata di oggi? L’attesa in vista della nuova estrazione terminerà alle ore 20.00, quando qualche minuto dopo saranno svelati i numeri vincenti della serata.

Per giocare sarà necessario mettere in schedina – online o in ricevitoria – 12 numeri preferiti e sperare di averne indovinati almeno 6. Il costo di ogni giocata è parti a 5 euro. E’ possibile giocare tutti i giorni della settimana dalle 6 alle 23.55 mentre il mercoledì, giornata dedicata all’estrazione, l’ultima giocata è possibile compierla alle 19.30. Con l’arrivo della stagione autunnale sono giunte anche le nuove schede di gioco del SiVinceTutto tutte da scoprire. Disponibili dallo scorso 27 settembre, basta recarsi in ricevitoria e convalidare la combinazione formata dai numeri presenti sul fronte, al prezzo di 5 euro. In questo modo vi affiderete totalmente al fato, la Dea Bendata attende solo voi!

