SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 21 aprile (216/2021)

E’ mercoledì, e come da tradizione anche oggi 21 aprile torna l’appuntamento con il SiVinceTutto Superenalotto, lo speciale concorso settimanale nel corso del quale l’intero montepremi viene distribuito in un’unica serata tra le varie categorie di vincita. Prima di rispolverare le regole per poter tentare anche in questa serata la fortuna, scopriamo alcuni numeri legati all’ultima estrazione del SiVinceTutto. Il concorso dello scorso mercoledì non ha portato purtroppo a grandi festeggiamenti dal momento che nessun concorrente è riuscito nell’impresa di indovinare tutti e sei i numeri della combinazione. Sono sei, in tutto, coloro che hanno vinto il premio più alto della serata pari a 1.154,02 euro a testa. In 120 partecipanti all’ultima estrazione hanno invece centrato un “4” del valore di 139,16 euro. Poco più di 1800 concorrenti centrando il “3”, ovvero metà della combinazione, si sono accaparrati il premio di 40 euro a testa. E’ di pochi centesimi superiore a 10 euro, invece, quello entrato nelle tasche dei 10.457 appassionati che si sono fermati ad appena due numeri.

Centrare la sestina che ogni settimana viene estratta durante il concorso SiVinceTutto SuperEnalotto non è proprio un gioco da ragazzi ma tentar non nuoce! Ad oggi, il gioco speciale del mercoledì ha portato a far vincere in tutto quasi 80 milioni di euro mentre solo la scorsa settimana le oltre 12.400 vincite hanno avuto un importo complessivo di oltre 203 mila euro!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: LE REGOLE PER GIOCARE

Se non avete mai provato le emozioni del SiVinceTutto ma siete incuriositi dal concorso speciale Superenalotto del mercoledì, non vi resta altro che apprendere le brevi e semplici regole e sperare di poter essere baciati dalla Dea Bendata grazie all’estrazione odierna che andrà in scena alle ore 20.00 in punto. Come partecipare al nuovo imperdibile concorso? Se non lo hai ancora fatto, scegli 12 numeri preferiti da 1 a 90 e mettili in gioco sulla nuova schedina al costo di 5 euro a giocata. Puoi farlo in ricevitoria, nel metodo più tradizionale, ovvero compilando la scheda e consegnandola al rivenditore che convaliderà la giocata consegnandoti la ricevuta di gioco (che non dovrai perdere in vista della verifica di fine estrazione), oppure online. In questo caso sarà possibile solo previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Fino a che ora è possibile giocare ogni giorno? Ad eccezione del mercoledì, giornata di estrazione, dalle 6.00 alle 23.55, mentre nel giorno prefissato per il nuovo concorso fino alle 19.30: in bocca al lupo!

