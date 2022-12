SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 21 dicembre (251/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: QUALE SARÁ LA COMBINAZIONE VINCENTE?

Il concorso 251/2022 del SiVinceTutto Superenalotto è pronto ad andare in scena, con i suoi numeri vincenti. Qualcuno riuscirà a esultare nella serata di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022? Fra soli quattro giorni sarà Natale e, proprio mentre impazza la classica e immancabile corsa all’ultimo acquisto per i propri doni da mettere sotto l’albero, chissà che la Dea Bendata non decida di mostrarsi clemente e generosa con gli scommettitori. Il responso è atteso a partire dalle 20 e, per ingannare il tempo che passa, non ci resta che volgere lo sguardo a quanto è avvenuto solamente sette giorni fa.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 21 dicembre del SiVinceTutto Superenalotto, la cui combinazione vincente è stata 4 49 55 65 72 85. Sono stati centrati tre punti “5” da 1.962,55 euro, 148 punti “4” da 95,94 euro, 1.485 punti “3” da 42,56 euro e 8.471 punti “2” da 10,60 euro l’uno. In totale le vincite sono state 10.107, per un importo pari a 173.080,97 euro.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? REGOLE

Se vi state domandando come si giochi al SiVinceTutto Superenalotto e quali siano le regole da rispettare per accedere correttamente all’estrazione in programma questa sera, allora siete nel posto giusto. Vi rassicuriamo sin da ora, dicendovi che basterà semplicemente selezionare 12 numeri al prezzo di 5 euro e, successivamente, affidarsi alla buona sorte, confidando nella sua magnanimità. Arriverà per voi un ricco dono pre-natalizio? Incrociamo le dita insieme a voi, affinché questo scenario si possa concretizzare.

L’estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto è aperta al pubblico e si tiene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma. È effettuata e garantita da Sisal e dall’Agenzia stessa. Essa avviene mediante apposite macchine estrattrici certificate e si svolge una volta a settimana, il mercoledì, alle 20. A garanzia del corretto svolgimento delle operazioni di estrazione, è stata istituita una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 21 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











