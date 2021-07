SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 21 luglio (229/2021)

SARÀ UN SIVINCETUTTO FORTUNATO? TUTTO PRONTO PER L’ESTRAZIONE DI OGGI

Nuovo mercoledì e nuovo appuntamento in arrivo all’insegna della fortuna e del SiVinceTutto. Il concorso Superenalotto rinnova la sua combinazione vincente proprio nella prima serata di oggi, 21 luglio. In questa calda giornata estiva, qualche concorrente potrebbe finalmente gioire in occasione di una attesissima vincita messa in palio proprio dalla nuova estrazione odierna. L’obiettivo è riuscire a centrare tutti e sei i numeri che saranno estratti alle ore 20.00. In tal modo sarà possibile entrare in possesso della vincita più alta. L’intero montepremi, ovviamente, sarà comunque distribuito tutto nel corso della serata tra le varie categorie di vincite. Prima di scoprire i nuovi numeri vincenti, diamo come da tradizione il consueto sguardo all’ultimo concorso del passato mercoledì.

Nessun concorrente ed appassionato del SiVinceTutto è riuscito a festeggiare in grande stile il tanto ambito “6”. Sono stati in sette ad avvicinarsi tantissimo alla maggiore vincita in palio fermandosi però a 5 numeri e portandosi a casa un premio da 881,26 euro a testa. Si scende a 108 euro per i 137 concorrenti che hanno centrato il “4” mentre meno della metà, 43 euro, è la cifra vinta da 1527 concorrenti che hanno indovinato metà della sestina vincente. In oltre 9 mila, infine, si sono fermati ad appena due numeri per un premio da 10 euro a testa.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

SIVINCETUTTO: ECCO COME GIOCARE

L’ultimo concorso SiVinceTutto Superenalotto ha distribuito premi per un totale di 181.340 euro. Come andrà la serata di oggi 21 luglio? Sono in tanti, come sempre, ad attendere il nuovo concorso e chi ancora non si è lasciato coinvolgere dall’attesa, potrà trovare utile la nostra mini guida su come giocare al concorso del mercoledì. Con il SiVinceTutto le possibilità di accaparrarsi un bel premio raddoppiano dal momento che è permesso giocare 12 numeri da 1 a 90. Occorre indovinarne solo la metà per ottenere il massimo della vincita in palio. Il prezzo di ogni singola giocata è pari a 5 euro ed è possibile procedere sia con la giocata in ricevitoria che online. Nel primo caso, dallo scorso maggio sono arrivate le nuove schede di gioco che ti permetteranno di convalidare la combinazione formata dai numeri posti sul fronte sempre al prezzo di 5 euro. In alternativa è possibile procedere con la giocata online previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Il costo è lo stesso e sarà possibile anche giocare in abbonamento per più concorsi fino ad un massimo di 5.

