SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 21 settembre (238/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: IN ARRIVO RICCHI PREMI

Nella giornata di oggi, mercoledì 21 settembre 2022, ritorna ancora una volta l’appuntamento con il SiVinceTutto Superenalotto e con i suoi numeri vincenti. Il concorso è connesso al Superenalotto e va in scena solo una volta alla settimana – il mercoledì, appunto -. Sarà il giorno giusto per concedersi un meritato festeggiamento ed esultare a braccetto con la Dea Bendata? Per conoscere la risposta a tale quesito, sarà necessario attendere le 20. Prima di esaminare nel dettaglio gli esiti dell’estrazione di oggi, andiamo a vedere cosa è avvenuto sette giorni fa, leggendo il resoconto pubblicato sul sito internet Agipronews.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 14 settembre del SiVinceTutto SuperEnalotto (la combinazione vincente è stata 16 29 53 60 70 80), dove sono stati centrati tre “5” da 1.918,96 euro. Realizzati anche 114 punti “4” da 121,79 euro, 1.327 punti “3” da 46,57 euro e 7.387 punti “2” da 11,89 euro l’uno. In totale le vincite sono state 8.831, per un importo pari a 169.270,76 euro.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Come si gioca al SiVinceTutto Superenalotto? Non vi preoccupate se non siete esperti giocatori, dal momento che le regole risultano davvero di agevole intuizione: di fatto, qualora voleste sfidare la sorte, tutto ciò che dovreste fare sarebbe inserire nella vostra bolletta di gioco 12 numeri – scelti tra i 90 disponibili – al costo di 5 euro. A quel punto, non vi resterà che incrociare le dita, affidarvi al vostro amuleto e sperare di avere fatto 6.

Non va neppure dimenticato che, per mezzo del SiVinceTutto Superenalotto, la giocata potrà essere effettuata anche online e non solo in ricevitoria: in questo modo, i concorrenti potranno scommettere semplicemente accedendo al portale telematico dedicato a questo concorso a premi. La procedura è del tutto simile a quella che normalmente avviene in forma “cartacea”: sarà sufficiente scegliere sulla schedina digitale i vostri numeri preferiti e poi confermare la giocata.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 21 SETTEMBRE 2022

Combinazione vincente:

