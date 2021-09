SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 22 settembre (238/2021)

TORNA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: RIPARTE LA CACCIA AL “6”

Ancora un nuovo appuntamento con il SiVinceTutto Superenalotto nella prima serata di oggi, 22 settembre 2021. Come ogni mercoledì la fortuna potrebbe bussare a qualche concorrente appassionato del concorso settimanale che dalle ore 20.00 in punto inizierà a svelare la nuova sestina vincente. Occhi puntati al fatidico “6” in occasione del jackpot che potrebbe regalare interessanti emozioni. Nel precedente concorso purtroppo nessun concorrente è riuscito ad indovinare i sei numeri estratti.

L’intero montepremi in palio del SiVinceTutto Supernenalotto è stato così suddiviso tra le altre categorie di vincita a partire dal “5”, intercettato da 4 appassionati i quali si sono portati a casa la vincita più alta della serata pari a 1.521 euro a testa. Si scende a meno di 100 euro per i 149 che hanno indovinato 4 numeri su 6, mentre il premio andato nelle tasche dei 1878 concorrenti che hanno indovinato la metà della sestina ha avuto un valore di appena 34 euro. Mero premio di consolazione di 9 euro quello intascato, infine, dal 10.230 concorrenti che hanno indovinato appena due numeri dell’intera combinazione. Il totale delle vincite realizzate è stato di 12.261 per un importo complessivo di quasi 179 mila euro!

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ALLA SCOPERTA DEL GIOCO

Ad oggi il SiVinceTutto ha distribuito premi in tutta Italia per un valore di oltre 83,6 milioni di euro, ma anche in questo mercoledì ricomincia la caccia al fatidico “6” che potrebbe essere parti ad un interessante premio. Come poter tentare la fortuna? Intanto occorre mettere in gioco 12 numeri sperando di poterne indovinare almeno sei per poter mettere le mani sul premio maggiore della serata.

Il prezzo di ogni giocata è pari a 5 euro indipendentemente se eseguita in ricevitoria oppure online tramite apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati. Le caratteristiche principali, oltre alla presenza di 12 numeri in gioco rispetto ai consueti 6, consiste proprio nel fatto che il montepremi sarà distribuito tutto nel giorno dell’estrazione. Nella giornata del mercoledì dedicata al SiVinceTutto Supernenalotto sarà possibile giocare fino alle 19.30, mentre in generale è possibile farlo tutti i giorni dalle 6.00 elle 23.55 con possibilità di abbonarsi fino ad un massimo di 5 concorsi consecutivi a quello aperto. A questo punto, perché non tentare la sorte e sperare di poter essere baciati dalla Dea Bendata?

