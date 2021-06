SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 23 giugno (225/2021)

Non c’è mercoledì senza il SiVinceTutto, lo speciale concorso del Superenalotto che anche questa sera, 23 giugno 2021, promette di distribuire l’intero montepremi subito dopo l’estrazione delle ore 20.00. Nell’ultimo concorso dello scorso 16 giugno sono state realizzate poco più di 8800 vincite per un importo di 187.571 euro, ma nessun concorrente è riuscito ad intercettare la vincita massima realizzabile centrando tutti e sei i numeri della combinazione fortunata.

Come andrà questa sera il SiVinceTutto? Prima di scoprire i numeri vincenti non ci resta che dare uno sguardo ai principali premi che nella serata dello scorso mercoledì sono stati incassati dai concorrenti. Il più alto è stato quello da 2.126 euro assegnato ai tre fortunatissimi appassionati che indovinando cinque numeri della combinazione fortunata si sono portati a casa la maggiore vincita. Appena un gradino più sotto ed a netta distanza, in 97 si sono ritrovati a fine serata con 158 euro in più a seguito della giocata che ha permesso di intercettare 4 dei 6 numeri estratti. In 1190 concorrenti hanno indovinato metà della sestina ma il premio è stato piuttosto esiguo, ovvero pari a meno di 60 euro a testa. Infine, in 7528 hanno intercettato due numeri con un incasso di poco meno di 13 euro. Poco dopo le ore 20.00 scopriremo se la serata odierna si rivelerà più fortunata del precedente concorso.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

SIVINCETUTTO: SCOPRIAMO COME SI GIOCA

Il SiVinceTutto Superenalotto, dal suo lancio ad oggi ha distribuito in tutta Italia oltre 81 milioni di euro e potrebbe ancora regalare ottimi premi ai suoi tanti appassionati. Prima però occorre capire quali sono le regole del gioco che, a differenza dei più popolari permette di poter mettere in schedina ben 12 numeri scelti da una rosa tra 1 e 90. Basta tuttavia indovinarne la metà per vincere il primo premio messo in palio! Il costo di ciascuna giocata sarà sempre di 5 euro e potrà essere eseguita in ricevitoria previa compilazione e consegna al rivenditore per la convalida.

In questo caso sarà anche possibile abbonarsi fino a 5 concorsi consecutivi marcando l’apposito spazio. In alternativa sarà possibile anche giocare online ma solo se titolari di un conto di gioco. Con il nuovo SiVinceTutto inoltre è anche possibile eseguire la giocata sistemica, in che modo? Si potrà giocare un sistema da solo ma anche acquistando solo una quota, riducendo così il costo della tua giocata. Il costo minimo di una quota è di 5 euro.



