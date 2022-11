SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 23 novembre (247/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ATTESA PER IL MONTEPREMI

Il SiVinceTutto Superenalotto fa ritorno con i suoi numeri vincenti nella serata di oggi, mercoledì 23 novembre 2022, nella speranza che l’estrazione odierna incoroni uno scommettitore, portandogli in dote una cifra in grado di far svoltare la sua vita. Alle 20 sarà svelata ufficialmente la sequenza fortunata del giorno, quando si scoprirà se la Dea Bendata si sarà rivelata magnanima nei confronti dei giocatori di tutt’Italia. Mentre attendiamo di conoscere la risposta a tale interrogativo implicito, trasferiamoci mnemonicamente a sette giorni fa per comprendere quanto è accaduto durante gli ultimi sorteggi.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 16 novembre del SiVinceTutto SuperEnalotto, la cui combinazione vincente è stata 44 48 53 59 60 65 dove sono stati centrati dieci punti “5” da 586,92 euro. Realizzati anche 94 punti “4” da 150,58 euro, 1.157 punti “3” da 54,45 euro e 7.450 punti “2” da 12,02 euro l’uno. In totale le vincite sono state 8.711, per un importo pari a 172.571,37 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA? REGOLE

Come si gioca al SiVinceTutto Superenalotto? Per dare la caccia ai suoi numeri vincenti, in verità, non esistono grosse norme da rispettare scrupolosamente. Tutto ciò che vi occorre sapere, in tal senso, consiste nel compilare la vostra bolletta di gioco con i vostri dodici numeri preferiti, al prezzo di cinque euro, nella speranza che l’estrazione in programma in serata possa consentirvi di azzeccare la sestina fortunata.

Come sempre, vi rammentiamo quanto sia importante giocare in modo responsabile. Inoltre, giova sapere che la vostra puntata potrà essere effettuata anche online e non soltanto di persona in ricevitoria. I concorrenti potranno dunque eseguire la loro scommessa mediante l’accesso all’area riservata del sito web ufficiale del SiVinceTutto Superenalotto, replicando in buona sostanza quanto normalmente avviene in forma cartacea, attraverso le pagine digitali del sito internet del concorso.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 23 NOVEMBRE 2022

Combinazione vincente

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











