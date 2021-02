SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 24 febbraio (208/2021)

Siamo arrivati a mercoledì e come ogni settimana anche oggi il SiVinceTutto si appresta a regalarci un nuovo appuntamento con l’estrazione che andrà in scena a partire dalle ore 20.00. Si tratta del concorso speciale targato Superenalotto che torna anche stasera 24 febbraio per l’ultimo appuntamento del mese durante il quale in tanti sperano di potersi accaparrare della massima vincita messa a disposizione. Manca ormai poco all’estrazione dei numeri vincenti ma prima di scoprire la sestina fortunata diamo uno sguardo ai risultati del precedente concorso durante il quale sono stati distribuiti 201.152 euro a fronte di 17.634 vincite realizzate in tutta Italia. Dall’inizio del gioco ad oggi, gli appassionati del SiVinceTutto sono stati premiati con quasi 78 milioni di euro.

Come è andata la scorsa settimana il SiVinceTutto? La combinazione vincente ha portato ad una vincita con il “6” del valore di quasi 49 mila euro. Tantissimi i partecipanti che si sono fermati ad un soffio dal premio maggiore: ben 40 concorrenti hanno infatti centrato il “5” portandosi a casa la somma di 171 euro. Si scende a 28 euro per i 572 appassionati che hanno indovinato quattro numeri della combinazione, mentre si fermano a 16 euro coloro che hanno centrato la metà esatta della sestina. Infine, sono stati oltre 13 mila gli appassionati che si sono ritrovati con un mini premio da 5 euro grazie al “2”.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA

Come ogni mercoledì si torna a giocare al SiVinceTutto, il gioco Superenalotto che distribuisce i premi in un’unica serata, quella appunto dell’estrazione. E’ un concorso speciale che attrae sempre più persone anche grazie alle maggiori possibilità di vincere dal momento che per giocare basta scegliere 12 numeri su 90 e metterli in schedina al costo di 5 euro a giocata. Per completare la propria giocata SiVinceTutto ci si può recare presso la tradizionale ricevitoria oppure si può giocare online. Nel primo caso basta compilare la scheda e consegnarla poi al rivenditore che convaliderà la giocata consegnando apposita ricevuta mentre online sarà possibile farlo previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. E’ possibile inoltre “provare” la giocata attraverso la sezione “prova del gioco” sul sito ufficiale del SiVinceTutto, preparando così la propria giocata e scoprendo quanto si sarebbe potuto vincere con i propri numeri fortunati nei concorsi passati.

